Antrenorul Austriei, surprins de eșec: "Am picat de fraieri. Nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:58
549 citiri
Antrenorul Austriei, surprins de eșec: "Am picat de fraieri. Nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige"
Ralf Rangnick FOTO X Eurofoot

Selecționerul echipei naționale de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România cu scorul de 0-1, pe Arena Națională, că jucătorii săi sunt responsabili în totalitate de înfrângere și că au 'picat de fraieri' în momentul primirii golului.

"România nu ne-a surprins cu nimic. Așa cum ne-am așteptat, a fost un meci greu. Românii au avut două ocazii și noi am avut noroc la șutul lor în bară. Eu cred că în ultimele zece minute nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige. Este pentru noi extrem de supărător modul în care am pierdut, pentru că eu am cerut să avem posesia balonului, nu să facem o combinație în zona careului advers. Și în aceste situații un meci clar de 0-0 a fost pierdut. Momentul în care a picat golul între 90 și 94, Austria a avut posesia mingii. Recunosc încă o dată că am avut noroc la cele două ocazii ale României. Nu poți spune că rezultatul este nedrept. Golul se datorează în mare măsură nouă, am fost fraieri că nu am ținut de minge și am oferit posibilitatea adversarilor să execute lovitura liberă. Având în vedere cele două ocazii mari, se poate spune că România a meritat victoria, dar încă o dată, în momentul în care a picat golul, noi am picat de fraieri", a declarat Rangnick la conferința de presă.

"România a jucat foarte bine și s-a dovedit că noi nu ne-am putut impune. S-a dovedit încă o dată că avea să fie un joc foarte complicat, dar pot spune în continuare că aceste ultime trei minute au contat. În niciun caz nu a fost vorba de o subestimare adversarului din partea noastră", a completat acesta.

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

Următoarea partidă a tricolorilor se va disputa pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

"Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria
"Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria
Valentin Mihăilă a declarat, duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că este foarte fericit şi că îl bucură mai ales faptul că a putut evolua pe toată durata partidei....
Rezultate din preliminarii: feroezii au dat lovitura din nou! Victorie la scor pentru Olanda
Rezultate din preliminarii: feroezii au dat lovitura din nou! Victorie la scor pentru Olanda
Echipele Olandei și Croației au obținut victorii, duminică, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026 și continuă cursa pentru calificarea la turneul final din America de Nord....
#preliminarii cm 2026, #Ralf Rangnick, #declaratii, #Romania Austria preliminarii CM 2026 , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" s-a incheiat. Mircea Lucescu a facut anuntul, in miez de noapte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Antrenorul Austriei, surprins de eșec: "Am picat de fraieri. Nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige"
  2. "Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria
  3. Rezultate din preliminarii: feroezii au dat lovitura din nou! Victorie la scor pentru Olanda
  4. "Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria
  5. Eroul din meciul cu Austria: "Cea mai frumoasă zi din carieră"
  6. "E ireal!" Jucătorilor lui Lucescu nu le vine să creadă că au bătut Austria
  7. Topul celor mai bine plătiți antrenori de națională. ”Elevul” lui Cosmin Olăroiu atacă podiumul
  8. Lucescu, decizie majoră după victoria cu Austria: "Am promis că las pe altcineva la naționala"
  9. Așa arată o seară istorică: cum a reușit România să o bată pe Austria și să reintre în cărțile pentru Campionatul Mondial
  10. Victorie URIAȘĂ! România bate Austria și visează iar la Mondial! Meci fantastic pentru elevii lui Lucescu