Au pierdut acasă cu 6-3 și sunt out de la Mondiale! Surprize mari în preliminarii

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 09:44
1143 citiri
Columbianul Luis Suarez a marcat patru goluri pentru naționala sa FOTO X @InvictosSomos

Argentina și Brazilia au încheiat preliminariile sud-americane ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026 cu înfrângeri, marți, în timp ce Bolivia s-a calificat la barajul intercontinental, în dauna Venezuelei, care a pierdut acasă cu 6-3.

Bolivia a învins Brazilia cu 1-0 la El Alto, prin golul lui Miguelito (45+4 - penalty), astfel că va participa la un turneu cu șase echipe în martie, care va oferi două locuri la CM 2026.

Ecuadorul a dispus de campioana mondială Argentina cu 1-0, prin reușita lui Enner Valencia (45+13 - penalty), ambele echipe având câte un jucător eliminat.

Venezuela a fost învinsă acasă de Columbia cu un neverosimil 6-3, atacantul Luis Suárez marcând patru goluri pentru învingători.

Paraguayul a câștigat cu 1-0 în Peru, iar Chile și Uruguay au încheiat nedecis (0-0).

Argentina, Ecuador, Columbia, Uruguay, Brazilia și Paraguay s-au calificat direct la turneul final care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic (11 iunie-19 iulie).

Rezultatele de marți:

Ecuador - Argentina 1-0

A marcat: Enner Valencia (45+13 - penalty).

Cartonașe roșii: Nicolás Otamendi (Argentina, 31), Moisés Caicedo (Ecuador, 50).

Peru - Paraguay 0-1

A marcat: Matías Galarza (78).

Bolivia - Brazilia 1-0

A marcat: Miguelito (45+4 - penalty).

Venezuela - Columbia 3-6

Au marcat: Telasco Segovia (3), Josef Martínez (12), Salomón Rondón (76), respectiv Yerry Mina (10), Luis Suárez (52, 50, 59, 67), Jhon Córdoba (78).

Chile - Uruguay 0-0

Clasament final:

1. Argentina 38 puncte

2. Ecuador 29 (penalizată cu 3 puncte)

3. Columbia 28

4. Uruguay 28

5. Brazilia 28

6. Paraguay 28

7. Bolivia 20

8. Venezuela 18

9. Peru 12

10. Chile 11

#preliminarii cm 2026, #rezultate, #Brazilia, #Argentina, #Venezuela
