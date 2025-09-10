Au pierdut acasă cu 6-3 și sunt out de la Mondiale! Surprize mari în preliminarii

Argentina și Brazilia au încheiat preliminariile sud-americane ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026 cu înfrângeri, marți, în timp ce Bolivia s-a calificat la barajul intercontinental, în dauna Venezuelei, care a pierdut acasă cu 6-3.
Bolivia a învins Brazilia cu 1-0 la El Alto, prin golul lui Miguelito (45+4 - penalty), astfel că va participa la un turneu cu șase echipe în martie, care va oferi două locuri la CM 2026.
Ecuadorul a dispus de campioana mondială Argentina cu 1-0, prin reușita lui Enner Valencia (45+13 - penalty), ambele echipe având câte un jucător eliminat.
Venezuela a fost învinsă acasă de Columbia cu un neverosimil 6-3, atacantul Luis Suárez marcând patru goluri pentru învingători.
Paraguayul a câștigat cu 1-0 în Peru, iar Chile și Uruguay au încheiat nedecis (0-0).
Argentina, Ecuador, Columbia, Uruguay, Brazilia și Paraguay s-au calificat direct la turneul final care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic (11 iunie-19 iulie).
Rezultatele de marți:
Ecuador - Argentina 1-0
A marcat: Enner Valencia (45+13 - penalty).
Cartonașe roșii: Nicolás Otamendi (Argentina, 31), Moisés Caicedo (Ecuador, 50).
Peru - Paraguay 0-1
A marcat: Matías Galarza (78).
Bolivia - Brazilia 1-0
A marcat: Miguelito (45+4 - penalty).
Venezuela - Columbia 3-6
Au marcat: Telasco Segovia (3), Josef Martínez (12), Salomón Rondón (76), respectiv Yerry Mina (10), Luis Suárez (52, 50, 59, 67), Jhon Córdoba (78).
Chile - Uruguay 0-0
Clasament final:
1. Argentina 38 puncte
2. Ecuador 29 (penalizată cu 3 puncte)
3. Columbia 28
4. Uruguay 28
5. Brazilia 28
6. Paraguay 28
7. Bolivia 20
8. Venezuela 18
9. Peru 12
10. Chile 11