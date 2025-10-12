Rezultatele serii din preliminarii: Bulgaria și Turcia erau la egalitate la pauză, dar e incredibil ce a urmat

Naționala Turciei a surclasat Bulgaria cu 6-1, sâmbătă seara, la Sofia, într-un meci din preliminarii Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Scorul a fost egal la pauză, 1-1, după care turcii s-au dezlănțuit în repriza secundă, marcând de cinci ori. Arda Guler, Kenan Yildiz (2), Zeki Celik și Irfan Can Kahveci au marcat pentru oaspeți, la care se adaugă autogolul lui Viktor Popov.

Această victorie vine la o lună după ce Turcia era umilită acasă de Spania cu 6-0.

Albania a întrecut Serbia cu 1-0, la Leskovac, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs. Unicul gol al partidei a fost reușit de Rey Manaj (45+1).

Spania, campioana europeană en titre, a dispus de Georgia cu 2-0, prin golurile marcate de Yeremy Pino și Mikel Oyarzabal (din lovitură liberă), dar a ratat și un penalty, prin Ferran Torres.

La georgieni a jucat, timp de 86 de minute, mijlocașul Anzor Mekvabișvili (Universitatea Craiova).

Italia a câștigat cu 3-1 în Estonia, prin golurile semnate de Moise Kean, Mateo Retegui (care a ratat și un penalty), Pio Esposito, respectiv Rauno Sappinen. La baltici, fundașul Joonas Tamm (Sepsi OSK) a fost rezervă.

Portugalia a câștigat greu în fața Irlandei, cu 1-0, prin golul lui Ruben Neves (90+1), însă Cristiano Ronaldo a ratat un penalty în min. 75.

Norvegia a surclasat Israelul cu 5-0, într-o partidă în care Erling Haaland a reușit un hat-trick (27, 63, 72) și a ratat un penalty. Scandinavii au beneficiat de două autogoluri.

Rezultatele înregistrate sâmbătă:

Grupa E

Bulgaria - Turcia 1-6

Au marcat: Radoslav Kirilov 13, respectiv Arda Guler 11, Viktor Popov (autogol) 49, Kenan Yildiz 52, 56, Zeki Celik 65, Irfan Can Kahveci 90+3.

Spania - Georgia 2-0

Au marcat: Yeremy Pino 24, Mikel Oyarzabal 64.

Ferran Torres (Spania) a ratat un penalty în min. 30 (a apărat Ghiorghi Mamardașvili).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 3 3 0 0 11-0 9

2 Turcia 3 2 0 1 9-9 6

3 Georgia 3 1 0 2 5-5 3

4 Bulgaria 3 0 0 3 1-12 0

Grupa F

Ungaria - Armenia 2-0

Au marcat: Daniel Lukacs 56, Zsombor Gruber 90+4.

Portugalia - Irlanda 1-0

A marcat: Ruben Neves 90+1.

Cristiano Ronaldo (Portugalia) a ratat un penalty în min. 75 (a apărat Caoimhin Kelleher).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Portugalia 3 3 0 0 9-2 9

2 Ungaria 3 1 1 1 6-5 4

3 Armenia 3 1 0 2 2-8 3

4 Irlanda 3 0 1 2 3-5 1

Grupa I

Norvegia - Israel 5-0

Au marcat: Anan Khalaili (autogol) 18, Erling Haaland 27, 63, 72, Idan Nachmias (autogol) 28.

Erling Haaland a ratat un penalty în min. 6 (a apărat Daniel Peretz).

Estonia - Italia 1-3

Au marcat: Rauno Sappinen 76, respectiv Moise Kean 5, Mateo Retegui 38, Pio Esposito 74.

Mateo Retegui a ratat un penalty în min. 30 (a apărat Karl Hein).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 6 6 0 0 29-3 18

2 Italia 5 4 0 1 15-8 12

3 Israel 6 3 0 3 15-16 9

4 Estonia 6 1 0 5 6-16 3

5 Moldova 5 0 0 5 3-25 0

Grupa K

Letonia - Andorra 2-2

Au marcat: Dmitrijs Zelenkovs 41, Vladislavs Gutkovskis 55 - penalty, respectiv Moises San Nicolas 33, Ian Oliveira 78.

Cartonaș roșu: Joel Guillen (Andorra) 90+2.

Serbia - Albania 0-1

A marcat: Rey Manaj 45+1.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Anglia 5 5 0 0 13-0 15

2 Albania 6 3 2 1 6-3 11

3 Serbia 5 2 1 2 4-6 7

4 Letonia 6 1 2 3 4-8 5

5 Andorra 6 0 1 5 2-12 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

