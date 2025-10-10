Rezultatul "bombă" din preliminarii: ce s-a întâmplat în Insulele Feroe

Rezultatul-surpriză al preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026 vine din Insulele Feroe, echipă care pur și simplu a distrus selecționata Muntenegrului.

Selecționata Austriei, pe care România o va înfrunta duminică, la București, a surclasat San Marino cu scorul de 10-0, joi seara, la Viena, într-un meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Romano Schmid (7), Marko Arnautovic (8, 47, 83, 84), Michael Gregoritsch (24), Stefan Posch (32, 42), Konrad Laimer (45) și Nikolaus Wurmbrand (76) au marcat golurile, Austria menținându-și parcursul perfect.

Cipru a smuls egalul în fața Bosniei-Herțegovina, 2-2, pe teren propriu, în celălalt meci al grupei. Oaspeții au avut 2-0, ca și România, luna trecută, prin golul lui Nikola Katic (10) și autogolul portarului Neofytos Michael (36).

Gazdele au redus din diferență prin Kostas Laifis (45+1), din pasa lui Marinos Tzionis (UTA Arad), iar Ioannis Pittas (90+7 - penalty) a marcat golul egalări. Tzionis a jucat 80 de minute la ciprioți, iar mijlocașul Charalampos Kyriakou (Dinamo București) a fost introdus în min. 80.

Surpriza serii a fost produsă de selecționata Insulelor Feroe, care a dispus de Muntenegru cu 4-0. Hanus Soerensen (16, 55), Milan Roganovic (autogol, 36) și Arni Frederiksberg (72 - penalty) au figurat pe lista marcatorilor.

Olanda a câștigat fără drept de apel în Malta, cu 4-0 (dublă Cody Gakpo, goluri Tijjani Reijnders și Memphis Depay).

Danemarca a surclasat Belarus, cu 6-0, în Ungaria, prin golurile reușite de Victor Froholdt, Rasmus Hojlund (2), Patrick Dorgu și Anders Dreyer (2).

Finlanda a dispus de Lituania cu 2-1, portarul Edvinas Gertmonas (Universitatea Cluj) fiind rezervă la oaspeți.

Scoția a trecut de Grecia cu 3-1, după ce oaspeții au deschis scorul.

Croația și Cehia au terminat nedecis, 0-0, în derby-ul Grupei L.

Rezultatele înregistrate joi seara:

Grupa C

Belarus - Danemarca 0-6

Au marcat: Victor Froholdt 14, Rasmus Hojlund 19, 45, Patrick Dorgu 45+6, Anders Dreyer 66, 78.

Scoția - Grecia 3-1

Au marcat: Ryan Christie 64, Lewis Ferguson 80, Lyndon Dykes 90+3, respectiv Kostas Tsimikas 62.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Danemarca 3 2 1 0 9-0 7

2 Scoția 3 2 1 0 5-1 7

3 Grecia 3 1 0 2 6-7 3

4 Belarus 3 0 0 3 1-13 0

Grupa G

Finlanda - Lituania 2-1

Au marcat: Benjamin Kallman 48, Adam Markhiev 55, respectiv Pijus Sirvys 25.

Malta - Olanda 0-4

Au marcat: Cody Gakpo 12 - penalty, 49 - penalty, Tijjani Reijnders 57, Memphis Depay 90+3.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Olanda 5 4 1 0 18-3 13

2 Polonia 5 3 1 1 8-4 10

3 Finlanda 6 3 1 2 8-9 10

4 Lituania 6 0 3 3 6-9 3

5 Malta 6 0 2 4 1-16 2

Grupa H

Austria - San Marino 10-0

Au marcat: Romano Schmid 7, Marko Arnautovic 8, 47, 83, 84, Michael Gregoritsch 24, Stefan Posch 32, 42, Konrad Laimer 45, Nikolaus Wurmbrand 76.

Cipru - Bosnia-Herțegovina 2-2

Au marcat: Kostas Laifis 45+1, Ioannis Pittas 90+7 - penalty, respectiv Nikola Katic 10, Neofytos Michael (autogol) 36.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Austria 5 5 0 0 19-2 15

2 Bosnia-Herțegovina 6 4 1 1 13-5 13

3 România 5 2 1 2 10-6 7

4 Cipru 6 1 2 3 7-9 5

5 San Marino 6 0 0 6 1-28 0

Grupa L

Cehia - Croația 0-0

Feroe - Muntenegru 4-0

Au marcat: Hanus Soerensen 16, 55, Milan Roganovic (autogol) 36, Arni Frederiksberg 72 - penalty.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Croația 5 4 1 0 17-1 13

2 Cehia 6 4 1 1 11-6 13

3 Feroe 6 3 0 3 8-5 9

4 Muntenegru 6 2 0 4 4-13 6

5 Gibraltar 5 0 0 5 2-17 0

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

