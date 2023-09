Preliminarii Euro-2024: a treia victorie la rând pentru Luxemburg. Cristiano Ronaldo, supărat pentru un galben

Echipele Scoţiei şi Portugaliei şi-au continuat parcursul perfect în preliminariile EURO 2024 la fotbal, prin victorii obţinute vineri, în deplasare.

Ambele formaţii au ajuns la cinci succese consecutive, fiind neînvinse.

Scoţia a învins reprezentativa Ciprului cu 3-0, prin golurile marcate de Scott McTominay, Ryan Porteous şi John McGinn, în prima jumătate de oră a jocului.

Portugalia a întrecut Slovacia cu 1-0, prin golul lui Bruno Fernandes (43), iar lusitanii nu au încasat gol în această campanie, având un golaveraj remarcabil, 15-0. Pentru Luxemburg, 3-1 cu Islanda, a fost a treia victorie conecutivă. Ei urmează să joace în deplasare cu Portugalia, care nu-l va avea pe Cristiano Ronaldo, suspendat după ce a luat un cartonaș galben în Slovacia.

Spania a realizat scorul zilei, 7-1 cu Georgia, în deplasare, Alvaro Morata semnând un hat-trick.

Croaţia a învins Letonia cu 5-0, meci în care Bruno Petkovic a marcat o dublă.

Turcia a evitat înfrângerea acasă cu Armenia, într-un duel cu încărcătură istorică, după ce oaspeţii au marcat în debutul reprizei secunde prin Artak Daşian (49). Bertug Ozgur Yildirim (88) a restabilit egalitatea.

Bosnia-Herţegovina a trecut la limită de Liechtenstein, cu 2-1, iar Luxemburgul a învins Islanda cu 3-1.

Rezultatele de vineri:

Grupa A

Georgia - Spania 1-7

Au marcat: Ghiorghi Ceakvetadze 49, respectiv Alvaro Morata 22, 40, 66, Solomon Kvirkvelia (autogol) 27, Dani Olmo 38,

Nico Williams 68, Lamine Yamal 74.

Cipru - Scoţia 0-3

Au marcat: Scott McTominay 6, Ryan Porteous 16, John McGinn 30.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Scoţia 5 5 0 0 12-1 15

2 Spania 3 2 0 1 10-3 6

3 Norvegia 4 1 1 2 5-7 4

4 Georgia 4 1 1 2 4-11 4

5 Cipru 4 0 0 4 2-11 0

Grupa D

Croaţia - Letonia 5-0

Au marcat: Bruno Petkovic 3, 44, Luka Ivanusec 13, Andrej Kramaric 68, Mario Pasalic 78.

Turcia - Armenia 1-1

Au marcat: Bertug Ozgur Yildirim 88, respectiv Artak Daşian 49.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Turcia 5 3 1 1 8-6 10

2 Croaţia 3 2 1 0 8-1 7

3 Armenia 4 2 1 1 8-6 7

4 Ţara Galilor 4 1 1 2 4-7 4

5 Letonia 4 0 0 4 3-11 0

Grupa J

Bosnia-Herţegovina - Liechtenstein 2-1

Au marcat: Edin Dzeko 3, Simon Luchinger (autogol) 18, respectiv Sandro Wolfinger 21.

Luxemburg - Islanda 3-1

Au marcat: Maxime Chanot 9 - penalty, Yvandro Borges Sanches 70, Danel Sinani 89, respectiv Hakon Arnar Haraldsson 88.

Cartonaş roşu: Hordur Magnusson (Islanda) 73.

Slovacia - Portugalia 0-1

A marcat: Bruno Fernandes 43.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Portugalia 5 5 0 0 15-0 15

2 Slovacia 5 3 1 1 5-2 10

3 Luxemburg 5 3 1 1 7-7 10

4 Bosnia-Herţegovina 5 2 0 3 5-8 6

5 Islanda 5 1 0 4 9-9 3

6 Liechtenstein 5 0 0 5 1-16 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Primele două clasate din fiecare grupă se califică la turneul final al EURO 2024, care va avea loc în Germania.

