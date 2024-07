Antrenorul echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, a declarat, joi seara, după victoria cu 4-0 în deplasare cu Paksi FC, din prima manşă a turului întâi preliminar al Europa League, că formaţia sa a fost mai bună şi că i-a ieşit tot ce şi-a propus.

"Noi ne-am analizat adversarul, ştiam că Paksi este o echipă agresivă, puternică şi dacă nu ne ridicăm la un nivel fizic bun vom avea probleme. Azi am interpretat foarte bine partitura tactică. Aşa sunt meciurile de Europa League, am simţit-o şi eu pe pielea mea ca jucător. Azi am fost echipa mai bună, ne-a ieşit totul. Am fost mai implicaţi în joc şi am avut şi situaţiile mai clare. Pentru că pe lângă golurile marcate cred că am mai avut 3-4 ocazii mari şi asta spune multe despre o echipă care joacă în deplasare", a spus Maxim la postul DigiSport.

"Am adus mulţi jucători în această vară, dar azi nu am schimbat foarte mult, au fost doar doi jucători noi. Ei s-au integrat bine, sunt jucători care adus plus valoare echipei. Eu sunt un antrenor tânăr, stafful meu este unul tânăr, echipa noastră e tânără, dar vrem să mergem cât mai departe în cupele europene şi să facem lucruri frumoase. Încă mai sunt speranţe pentru a obţine dreptul de promovare în noul sezon. Poate Federaţia va da o derogare care să ne permită să putem să ne batem la promovare", a adăugat antrenorul.

Corvinul Hunedoara a învins echipa maghiară Paksi FC cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, pe Paksi FC Stadion din Paks, în prima manşă a turului întâi preliminar al Europa League la fotbal.

Corvinul, la revenirea în cupele europene după 42 de ani, a învins categoric şi fără drept de apel pe vicecampioana Ungariei, prin golurile marcate de Sergiu Buş (9) şi Marius Lupu (45+2, 86, 90+3).

Manşa secundă va avea loc pe 18 iulie, la Sibiu.

Dacă va trece de Paksi FC, Corvinul Hunedoara va juca în turul al doilea preliminar al Europa League cu formaţia croată HNK Rijeka.

