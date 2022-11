Până când este prelungit acordul privind exportul cerealelor ucrainene de către Turcia, Rusia, Ucraina și ONU

Turcia a confirmat joi, 17 noiembrie, o prelungire - cu patru luni şi ”în aceleaşi condiţii” - a Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, declară sub protecţia anonimatului un oficial turc de rang înalt AFP.

Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene urmează să rămână în vigoare alte patru luni, pe timpul acestei ierni.

Toate părţile au fost de acord ca ”acordul să rămână în vigoare timp de 120 de zile, pe timpul lunilor de iarnă”, precizează oficialul citat.

”Noi aranjamente” ar putea să aibă loc după ieşirea din iarnă.

In #Istanbul it was agreed to extend the "grain corridor" for four months, reports Minister of Infrastructure of #Ukraine Oleksandr Kubrakov. pic.twitter.com/ZwbNswwOEv