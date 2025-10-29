Proiectul major care bate pasul pe loc. Reproșul lui Drulă pentru Firea: „Lucrurile au început cu stângul!”. Reacția fostului primar

Finalizarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea rămâne un obiectiv greu de atins. Cătălin Drulă susține că principalul vinovat este Gabriela Firea. Fostul lider USR și președinta PSD București au comentat pe marginea acestui subiect, pentru Ziare.com.

Prelungirea Ghencea rămâne una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din București. Aceasta conectează cartierul Ghencea (sectorul 6) cu Centura Capitalei, aflată la „granița” de comunele ilfovene Bragadiru și Domnești.

Deplasarea în zonă continuă să se facă dificil, în zonă. Mai e mult de lucru la proiectul de modernizare urbană. Mai exact, este vorba despre amplu proiect, tot mai necesar, în urma dezvoltărilor imobiliare, o inițiativă împărțită pe etape, respectiv tronsoane/loturi: terminal tramvai 41 - str. Brașov (tronsonul 1), str. Brașov - str. Râul Doamnei (tronsonul 2), str. Râul Doamnei - str. Valea Oltului (tronsonul 3), str. Valea Oltului - str. Mărăcineni, Cartierul Latin (tronsonul 4), str. Mărăcineni - Pasajul Domnești (tronsonul 5).

Printre lucrările propriu-zise se numără: lărgiri la patru benzi, construirea de trotuare, realizare clădire park&ride, modernizarea liniei de tramvai, construire de piste de biciclete, modernizare sistem de iluminat, relocare și extindere de utilități etc.

Șantierul a fost deschis în septembrie 2019, în timpul Gabrielei Firea și trebuia să fie gata în 2021. Criza COVID, problemele cu plățile, schimbarea administrativă (de la Firea, la Dan), diversele probleme tehnice se numără printre factorii care au generat blocaje.

În perioada 2019-2023 au fost realizate parțial tronsoanele 1 și 2, însă niciunul dintre ele nu a fost finalizat complet, iar tronsonul cu linie de tramvai a rămas, de asemenea, nefinalizat. În 2023 și 2024, Primăria Capitalei a lansat proceduri și contracte noi pentru actualizarea, finalizarea și continuarea proiectului, iar lucrările au fost reluate efectiv din martie 2025. Anul 2027 este termenul de finalizare al lucrărilor. În prezent, lucrările sunt aproape gata pe primele două tronsoane. Pe 3-5, proiectul se află în fază incipientă. Pe 5 urmează să înceapă lucrările, iar 3 și 4 sunt în reproiectare, în pregătire pentru execuție.

Explicația lui Drulă pentru haosul din Ghencea

Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, din partea USR, o acuză pe Gabriela Firea de existența întârzierilor.

„La Prelungirea Ghencea am avut, din păcate, o suită de probleme, în ultimii ani. Proiectul este împărțit administrativ între Primăria Capitalei, Consiliul Județean Ilfov, Compania de Drumuri, iar în unele etape s-a implicat și Primăria Sectorului 6.

Lucrurile au început cu stângul încă din mandatul Gabrielei Firea, când au fost lansate procedurile pe baza unui proiect tehnic deficitar, plin de lipsuri și de inconsecvențe, adesea fără legătură cu realitatea din teren. Acel start greșit a dus la sincopele de mai târziu — probleme de finanțare, birocrație excesivă, relocări de utilități întârziate, licitații contestate și lucrări neprevăzute”, a declarat Drulă, pentru Ziare.com.

Drulă cere ca Parlamentul să voteze legea pentru aplicarea referendumului „nicușorist”

Fostul ministru al Transporturilor crede că un instrument în vederea unei mai bune gestionări a marilor proiecte ar fi votarea referendumului asupra căruia s-au pronunțat bucureștenii: mai multă putere la centru, deci la primarul general.

„Soluția pentru deblocarea șantierului și finalizarea proiectului este una simplă, dar esențială: bugetare corespunzătoare și management profesionist. Tocmai de aceea, se vede încă o dată cât de important este să punem în practică referendumul propus de Nicușor Dan, care dă Bucureștiului resursele care i se cuvin.

Apoi, e nevoie de o gestionare antreprenorială a acestor proiecte — exact cum am făcut în 2021 la Ministerul Transporturilor, unde, prin monitorizare constantă și un parteneriat corect cu constructorii, am reușit să deblocăm proiecte care stăteau pe loc de ani de zile”, a mai transmis Drulă.

Drumul pe care-l dorește Drulă pentru București și Ilfov

În plus, fostul ministru de la MT are în plan construirea unui nou drum, care să lege Capitala de A0.

„Pe termen mediu și lung, planul nostru este clar: construirea noului drum radial care va continua Bulevardul Timișoara, va traversa Domneștiul și se va conecta direct la autostrada de centură A0 Sud. Este o investiție esențială pentru a aduce aer proaspăt și mobilitate reală în zona de vest a Capitalei”, a mai precizat fostul președinte al USR.

Gabriela Firea, reacție pentru Cătălin Drulă: „După 2020, s-au căutat doar scuze, motive și pretexte pentru a prelungi lucrările sau pentru a le da pe mână unor firme private”

Gabriela Firea, primar al Capitalei în perioada 2016-2020, a răspuns acuzațiilor lui Cătălin Drulă, pentru Ziare.com.

„Singurul comentariu pe care doresc să-l fac este că am fost primarul general care am avut curajul să încep lucrările de modernizare și lărgire a arterei Prelungirea Ghencea, un proiect care stagna de 20 de ani! Cu resursele Primăriei Capitalei și angajații companiilor municipale am realizat proiectul tehnic, studiul de fezabilitate și am realizat lucrări ample pe un tronson important din noua arteră. După 2020, s-au căutat doar scuze, motive și pretexte pentru a prelungi lucrările sau pentru a le da pe mână unor firme private. Important era să se termine lucrările, dar nici după 5 ani nu se circulă pe o arteră nouă de la Ghencea la Centura Capitalei.

Candidatul Cătălin Drulă ar putea să-și facă campanie electorală analizând activitatea colegilor săi din ultimii cinci ani, timp suficient să termine o stradă, nu să discute tot despre realizările mele, de acum șapte-opt ani”, a declarat Firea.

