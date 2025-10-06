Criză politică majoră în Franța. Noul premier a demisionat la mai puțin de o lună de la numire

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 11:17
Criză politică majoră în Franța. Noul premier a demisionat la mai puțin de o lună de la numire
Sébastien Lecornu și-a dat demisia FOTO Facebook/Sébastien Lecornu

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, demisionează la mai puțin de o lună de la investire, provocând turbulențe politice majore.

Guvernul proaspăt format al lui Sébastien Lecornu s-a destrămat rapid, iar demisia sa, acceptată de președintele Emmanuel Macron, a stârnit critici din partea tuturor partidelor. De la stânga la extrema dreaptă, politicienii denunță „haosul” și lipsa de stabilitate, iar liderii Rassemblement National cer dizolvarea Adunării Naționale și revenirea la urne, în timp ce Partidul Socialist și La France Insoumise acuză macronismul că aruncă țara în criză politică.

Abia reconfirmat în funcția de ministru de Interne, Bruno Retailleau a criticat duminică „componența guvernului care nu reflectă ruptura promisă” și a convocat un consiliu strategic al partidului său, Les Républicains. Reuniunea va avea loc luni, la ora 11:30. De la stânga la extrema dreaptă, politicienii și-au exprimat duminică exasperarea față de componența echipei guvernamentale a lui Sébastien Lecornu. Liderul partidului prezidențial Renaissance a regretat „spectacolul jalnic” oferit de „întreaga” clasă politică după anunțarea noului guvern, arată G4Media

Marine Le Pen și Jordan Bardella au planificat să se întâlnească la ora 11:00 la sediul RN, pentru a discuta situația politică. „Nu poate exista stabilitate fără o revenire la urne și fără dizolvarea Adunării Naționale”, a declarat liderul Rassemblement National, aflând de demisia lui Sébastien Lecornu în timp ce se adresa presei. „Nu vom avea altă posibilitate decât să ne întoarcem în fața francezilor”, a declarat el, adăugând că „speră” la o „dizolvare în curând”.

Stânga denunță „haosul” politic. „Acest guvern efemer ilustrează un singur lucru: macronismul aruncă țara încă o dată în haos”, a declarat luni dimineață purtătorul de cuvânt al PS, Arthur Delaporte. „Numărătoarea inversă a început. Macron trebuie să plece”, a reacționat, la rândul său, președinta grupului LFI din Adunarea Națională, Mathilde Panot.

