Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un. ”Sunt hotărâtă să fac o breşă”

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că doreşte să organizeze un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ceva ce niciun lider japonez nu a mai făcut de peste 20 de ani, relatează CNN.

Takaichi a preluat funcţia după ce a câştigat alegerile din partid în octombrie.

„Am transmis deja Coreei de Nord dorinţa noastră de a organiza un summit”, a declarat Takaichi luni, 3 noiembrie, la un miting în care se cerea întoarcerea acasă a cetăţenilor japonezi răpiţi de Coreea de Nord cu zeci de ani în urmă.

Această problemă este unul dintre punctele sensibile nerezolvate între cele două ţări vecine despărțite de mare, a căror lungă istorie de colonizare şi conflict a condamnat la eşec încercările anterioare de negocieri bilaterale.

„Vreau ca liderii să se întâlnească direct şi să obţină rezultate concrete”, a declarat Takaichi. „Sunt hotărâtă să fac o breşă şi să rezolv problema răpirilor în timpul mandatului meu”, a promis ea.

Japonia afirmă că cel puţin 17 dintre cetăţenii săi au fost răpiţi de agenţi nord-coreeni la sfârşitul anilor 1970 şi în anii 1980. Cinci cetăţeni au fost repatriaţi în 2002.

Răpirile par să fi făcut parte din programul de spionaj al Coreei de Nord, potrivit unui raport al ONU din 2014.

Cu un nou lider – şi cu Trump la Casa Albă – familiile japoneze ale căror persoane dragi au fost răpite de Coreea de Nord au o nouă speranţă.

Phenianul contestă numărul total al persoanelor răpite şi afirmă că unele dintre ele au murit în accidente de circulaţie şi înec, precum şi prin sinucidere, considerând că problema este încheiată.

Dar pentru familiile japonezilor răpiţi care rămân dispăruţi, dintre care unii erau doar adolescenţi când au fost răpiţi, nu există niciun sfârşit şi nicio uşurare. Acestea, împreună cu liderii japonezi care s-au succedat de-a lungul anilor, au continuat să insiste asupra acestei chestiuni, fără prea mult succes.

Deşi este în funcţie de nici două săptămâni, Takaichi s-a întâlnit deja de două ori cu familiile japonezilor răpiţi, inclusiv o dată alături de preşedintele american Donald Trump în timpul vizitei acestuia de săptămâna trecută în Japonia. Ea declarase anterior că se angajează să ducă la bun sfârşit misiunea mentorului său, fostul prim-ministru Shinzo Abe, care i-a prezentat lui Trump familiile celor răpiţi în timpul primului mandat al preşedintelui american.

Un summit fără precedent

Cele două ţări au organizat un summit fără precedent în 2002, când prim-ministrul japonez de atunci, Junichiro Koizumi, a vizitat capitala nord-coreeană Phenian pentru a se întâlni cu Kim Jong Il, tatăl actualului lider Kim Jong Un. Această vizită a fost prima vizită a unui prim-ministru japonez în Coreea de Nord de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. A fost, de asemenea, prima dată când Coreea de Nord şi-a recunoscut rolul în răpirea japonezilor, după mulţi ani de negare. Kim Jong Il şi-a cerut scuze la acea vreme, spunând că agenţii responsabili au fost pedepsiţi şi a promis că va împiedica repetarea acestui lucru, potrivit declaraţiilor guvernului japonez de la acea vreme.

Cinci deţinuţi au fost repatriaţi în Japonia în luna următoare şi s-au reunit cu familiile lor, la 20-30 de ani după răpirea lor.

Koizumi s-a întors în Coreea de Nord pentru a se întâlni cu Kim Jong Il a doua oară în 2004, ocazie cu care membrii familiilor mai multor persoane răpite au fost, de asemenea, autorizaţi să se întoarcă în Japonia. De atunci nu au mai avut loc repatrieri, iar negocierile dintre cele două ţări nu au înregistrat progrese, în ciuda eforturilor repetate ale guvernelor succesive.

Mentorul premierului Sanae Takaichi, Shinzo Abe, care a fost asasinat în 2022, şi-a manifestat disponibilitatea de a se întâlni cu Kim Jong Un fără condiţii pentru a îmbunătăţi relaţiile dintre cele două ţări. Şi fostul premier nipon Fumio Kishida şi-a exprimat ulterior intenţia de a se întâlni cu liderul nord-coreean.

De fiecare dată, întâlnirile nu s-au concretizat însă. Acum, Takaichi, care a preluat funcţia după ce a câştigat alegerile din partid în octombrie, moşteneşte o problemă veche de zeci de ani care i-a pus în dificultate pe predecesorii săi. Ea speră, însă, să fie cea care o va rezolva.

