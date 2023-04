Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a fost evacuat, sâmbătă, de la un eveniment de campanie, după ce asupra lui s-a aruncat o fumigenă. Suspectul a fost reţinut, relatează presa internaţională.

Autorităţile au arestat un bărbat la faţa locului, a informat presa japoneză. Imaginile video de la eveniment au arătat participanţii atacând bărbatul după ce a aruncat fumigena.

Kishida ţinea un discurs de sprijin pentru candidat al Partidului Liberal Democrat, înaintea alegerilor locale programate pentru 23 aprilie.

După ce a fost evacuat, Kishida a trecut la un alt eveniment de campanie în zonă. „Îmi pare rău că am provocat îngrijorare”, a spus el în timpul discursului său după evacuare. „Avem alegeri importante chiar acum. Trebuie să lucrăm împreună pentru a depăşi acest lucru", a spus el.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida was evacuated unharmed after an explosion during a visit at a port. A suspect was apprehended for allegedly throwing the explosive. https://t.co/3xZ0JPewv5 pic.twitter.com/cB7cV05vSd

Potrivit persoanelor care au asistat la incident, bărbatul care a fost capturat ar avea 20 sau 30 de ani. A fost prins imediat după ce a aruncat ceea ce părea o bombă fumigenă, urmată de o explozie puternică şi fum alb.

În iulie 2022, fostul prim-ministru Shinzo Abe a fost împuşcat mortal în timp ce ţinea un discurs în sprijinul alegerilor pentru Camera superioară în oraşul Nara. În acel incident, inculpatul Tetsuya Yamagami, care a fost acuzat de crimă, s-a apropiat de Abe din spate şi a tras de două ori mai multe gloanţe cu o armă făcută manual.

Incidentul de sâmbătă vine într-un moment în care măsurile de securitate sunt consolidate pentru pregătirea summitului G-7 care va avea loc la Hiroshima în mai.

Japan's Prime Minister, Fumio Kishida, was evacuated without harm after an explosion was heard just before his speech. Visuals from Japan's NHK:pic.twitter.com/MP2qc7ygUW