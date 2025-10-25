Echipa care uimește în Premier League: a învins-o pe Chelsea și a urcat pe locul al doilea, printre granzi

Sunderland s-a impus cu 2-1 acasă la Chelsea FOTO X Sunderland

Echipa Sunderland a învins sâmbătă în deplasare, cu scorul de 2-1, formația Chelsea Londra și a urcat provizoriu pe locul secund în campionatul de fotbal al Angliei.

Argentinianul Alejandro Garnacho, recrutat de Chelsea de la Manchester United, a deschis rapid scorul pe Stamford Bridge, după doar patru minute de joc, înscriind cu această ocazie primul său gol pentru echipa londoneză.

Sunderland a restabilit egalitatea prin Wilson Isidor (22), iar apoi a marcat golul victoriei în timpul adițional al reprizei secunde (90+3), prin Chemsdine Talbi, jucător introdus în joc în minutul 65.

"Pisicile negre" au acumulat 17 puncte în urma acestui succes și s-au instalat cel puțin temporar pe treapta a doua a podiumului, înaintea meciurilor pe care urmează să le dispute în acest weekend echipele Manchester City (locul 3, cu 16 puncte), Bournemouth (locul 4) și FC Liverpool (locul 5), ambele cu câte 15 puncte.

Chelsea, care venea după patru victorii consecutive în toate competițiile, a rămas în schimb cu 14 puncte și a coborât pe poziția a șaptea în clasament.

