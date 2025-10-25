Echipa care uimește în Premier League: a învins-o pe Chelsea și a urcat pe locul al doilea, printre granzi

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 21:09
200 citiri
Echipa care uimește în Premier League: a învins-o pe Chelsea și a urcat pe locul al doilea, printre granzi
Sunderland s-a impus cu 2-1 acasă la Chelsea FOTO X Sunderland

Echipa Sunderland a învins sâmbătă în deplasare, cu scorul de 2-1, formația Chelsea Londra și a urcat provizoriu pe locul secund în campionatul de fotbal al Angliei.

Argentinianul Alejandro Garnacho, recrutat de Chelsea de la Manchester United, a deschis rapid scorul pe Stamford Bridge, după doar patru minute de joc, înscriind cu această ocazie primul său gol pentru echipa londoneză.

Sunderland a restabilit egalitatea prin Wilson Isidor (22), iar apoi a marcat golul victoriei în timpul adițional al reprizei secunde (90+3), prin Chemsdine Talbi, jucător introdus în joc în minutul 65.

"Pisicile negre" au acumulat 17 puncte în urma acestui succes și s-au instalat cel puțin temporar pe treapta a doua a podiumului, înaintea meciurilor pe care urmează să le dispute în acest weekend echipele Manchester City (locul 3, cu 16 puncte), Bournemouth (locul 4) și FC Liverpool (locul 5), ambele cu câte 15 puncte.

Chelsea, care venea după patru victorii consecutive în toate competițiile, a rămas în schimb cu 14 puncte și a coborât pe poziția a șaptea în clasament.

Ploaie de goluri în Liga Campionilor. Toate rezultatele înregistrate aseară și cum arată clasamentul
Ploaie de goluri în Liga Campionilor. Toate rezultatele înregistrate aseară și cum arată clasamentul
Chelsea, Liverpool și Bayern Munchen au câștigat la diferențe de patru goluri meciurile jucate, miercuri seara, în etapa a treia a Ligii Campionilor la fotbal. Chelsea a surclasat-o pe Ajax...
Rezistă România 48 de ore în fața Rusiei? Ionuț Moșteanu: „Aliații sunt deja aici”
Rezistă România 48 de ore în fața Rusiei? Ionuț Moșteanu: „Aliații sunt deja aici”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat duminică, la Antena 3, că România este pregătită să facă față oricărei eventuale agresiuni armate și că țara noastră ar rezista...
#premier league, #Chelsea, #Sunderland, #Chemsdine Talbi , #Premier League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Taci, ma!". Adrian Mutu l-a facut "praf", dupa ce a vazut ca i-a pronuntat numele lui Cristi Chivu

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a încheiat marele derby Napoli - Inter. Cum s-a descurcat echipa lui Cristi Chivu
  2. Rezultat șocant pentru CSM București în Liga Campionilor. ”Tigroaicele” erau mari favorite
  3. Echipa care uimește în Premier League: a învins-o pe Chelsea și a urcat pe locul al doilea, printre granzi
  4. Chipciu a făcut din nou spectacol la interviu: "Îți vine să-ți dai cu parul în cap"
  5. Își pierde Manchester United căpitanul? Anunțul făcut astăzi
  6. Pierde Sava postul de titular la Udinese? Ce s-a întâmplat în meciul cu Lecce
  7. Victorie mare pentru echipa din România în grupele Ligii Campionilor
  8. Bergodi, debut la U Cluj. Meciul cu Oțelul, decis de VAR
  9. „L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1
  10. Simona Halep a primit lovitura: a pierdut 18 milioane de dolari