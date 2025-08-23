Premier League: campioana mondială a cluburilor a făcut spectacol din nou

Echipa londoneză Chelsea a învins vineri seara, în deplasare, scor 5-1, pe concitadina West Ham, în etapa a doua din Premier League.

Chelsea a început partida de pe London Stadium cu o schimbare de ultim moment după ce Cole Palmer s-a accidentat la încălzire şi a fost înlocuit în echipa de start cu Estevao.

„Ciocănarii” au deschis scorul prin Lucas Paquetá, în minutul 6, dar João Pedro a egalat în minutul 15. Lui West Ham i s-a anulat un gol, în minutul 18, la Fullkrug, pentru ca după cinci minute Pedro Neto să aducă în avantaj echipa lui Enzo Maresca. Enzo Fernández a marcat pentru 3-1 în minutul 34, din pasa lui Estevao, şi la pauză a fost avantaj de două goluri pentru Chelsea.

În repriza secundă Moisés Caicedo a dus scorul la 4-1, în minutul 54, iar patru minute mai târziu Trevoh Chalobah a înscris al cincilea gol al albaştrilor.

Chelsea s-a impus cu 5-1 şi deocamdată este prima în campionat, cu 4 puncte după două etape. West Ham e ultima, cu două înfrângeri şi golaveraj -7.

Chelsea a câștigat în această vară Campionatul Mondial al cluburilor.

