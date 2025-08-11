Începe Premier League! Campionatul Angliei "dispare" de pe TV și poate fi urmărit doar online

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 11 August 2025, ora 04:25
86 citiri
Radu Dragușin, fotbalist Tottenham. Foto: X / @RisingStarXI

Sezonul 2025-2026 al Premier League, cel mai puternic campionat din lume, începe pe 15 august cu meciul dintre Liverpool și Bournemouth.

Meciurile din Premier League nu vor mai fi disponibile, din sezonul 2025/26, pe Prima Sport și Digi Sport, televiziunile care au transmis partidele din Anglia în ultimii ani.

Partidele din Premier League au fost achiziționate de PRO TV, dar vor fi transmise exclusiv pe platforma Voyo.

Conform unor surse media, grupul PRO a plătit aproximativ 10 milioane de euro pe sezon pentru a difuza meciurile din Premier League. Un efort financiar imens, însă șefii PRO TV speră să aducă zeci de mii de clienți noi pe platforma VOYO, unde un abonament costă 4,76 de euro pe lună.

PRO a cumpărat drepturile și pentru următoarele 3 sezoane ale Cupei Angliei, FA Cup, și pentru Supercupa Angliei (FA Community Shield).

DigiSport și PrimaSport rămân cu puternicele campionate din Spania și Italia. La Liga începe tot pe 15 august cu partidele Girona - Rayo Vallecano și Villarreal - Real Oviedo.

Program complet Premier League – Etapa 1

Vineri 15 august

20:00 – Liverpool vs AFC Bournemouth

Sâmbătă 16 august

12:30 – Aston Villa vs Newcastle United

15:00 – Brighton & Hove Albion vs Fulham

15:00 – Sunderland vs West Ham United

15:00 – Tottenham Hotspur vs Burnley

17:30 – Wolverhampton Wanderers vs Manchester City

Duminică 17 august

14:00 – Chelsea vs Crystal Palace

14:00 – Nottingham Forest vs Brentford

16:30 – Manchester United vs Arsenal

Luni 18 august

20:00 – Leeds United vs Everton

COMPETIȚII CINE TRANSMITE

Anglia (Premier League) Voyo

Spania (La Liga) Prima Sport, Digi Sport

Italia (Serie A) Prima Sport, Digi Sport

Surpriză! Liverpool a pierdut primul trofeu, deși a cheltuit aproape 300 de milioane de euro pe transferuri
Surpriză! Liverpool a pierdut primul trofeu, deși a cheltuit aproape 300 de milioane de euro pe transferuri
Câștigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formația campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2 după lovituri de...
Manchester United a cheltuit o avere pentru noul atacant al echipei
Manchester United a cheltuit o avere pentru noul atacant al echipei
Atacantul Benjamin Sesko (22 ani) a semnat oficial cu Manchester United, a anunțat, sâmbătă, noul său club într-un comunicat. Atacantul sloven vine de la RB Leipzig pentru aproximativ 85...
Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

