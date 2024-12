Kath Phipps a fost o figură legendară la Manchester United, unde a lucrat timp de 56 de ani, din 1968. E a murit la vârsta de 85 de ani.

A început ca operator telefonic și, în timp, a devenit recepționeră la Old Trafford și la complexul de antrenamente Carrington. Era foarte apreciată pentru dedicația sa și pentru legăturile personale pe care le-a construit cu jucătorii, antrenorii și stafful clubului.

De-a lungul carierei sale, Kath a interacționat cu figuri legendare ale fotbalului, precum Sir Matt Busby, Denis Law, George Best, și David Beckham. Acesta din urmă a descris-o ca fiind „ca o a doua mamă” pentru el. În 2022, a primit premiul „Service to Football” la League Managers Association Awards, în semn de recunoaștere.

David Beckham a scris pe Instagram după decesul lui Kate Phipps: "Pentru totdeauna în inimile noastre... Prima și ultima față pe care o vedeam mereu era Kath care stătea la recepția de pe Old Trafford așteptând să-mi dea biletele pentru meci.

Ea a fost bătaia inimii lui Manchester United, toată lumea știa cine este Kath și toată lumea o adora.

M-am mutat în Manchester la 15 ani și Kath le-a făcut o promisiune mamei și tatălui meu: Voi avea grijă de băiatul vostru, nu vă faceți griji, și din acea primă zi până în ultima zi pe care am petrecut-o cu ea, exact asta a făcut.

Old Trafford nu va mai fi niciodată la fel fără zâmbetul tău când trecem prin acele uși... Te iubim".

In loving memory of Kath Phipps: friend, confidant and treasured colleague.

