Tranzacție colosală în Premier League: clubul din Liverpool va fi cumpărat de un miliardar

The Friedkin Group, controlat de miliardarul american Dan Friedkin, a ajuns la un acord cu gruparea engleză Everton Liverpool pentru achiziţionarea clubului din Premier League.

Dacă tranzacţia se va concretiza, The Friedkin Group va ajunge să deţină trei cluburi europene: AS Roma, AS Cannes şi Everton. Pentru reuşita demersului miliardarului american este însă nevoie de validarea acordului de către trei foruri: Premier League, Federaţia Engleză de Fotbal şi comitetul financiar – care va monitoriza tranzacţia în mod deosebit – pentru că Everton a primit deja o penalizare de opt puncte în campionatul trecut, din cauza nerespectării fair-play-ului financiar.

„Suntem încântaţi că am ajuns la un acord pentru a deveni acţionari majoritari ai acestui club legendar. Ne concentrăm acum pe aprobările necesare pentru finalizarea tranzacţiei. Aşteptăm cu nerăbdare să oferim stabilitate clubului şi să împărtăşim viziunea noastră pentru viitorul său, inclusiv finalizarea noului stadion Everton, de la Bramley-Moore Dock.", a declarat un purtător de cuvânt al The Friedkin Group.

„Caramelele” ocupă în acest moment penultimul loc în campionatul Angliei, cu un singur punct, reuşit în ultima etapă din Premier League, a cincea, când a reuşit un 1-1 la Leicester City.

Ads