Guardiola, nervos: "Ne-am pierdut cel mai puternic fundaș" Căpitanul lui City a semnat cu AC Milan

AC Milan a anunţat transferul fundaşului dreapta Kyle Walker, în vârstă de 34 de ani, de la Manchester City, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.

De asemenea, internaţionalul englez (93 de selecţii) ar fi convenit deja asupra unui contract cu Milan până în iunie 2027, dacă opţiunea de cumpărare va fi exercitată după câteva luni.

Transferat de Manchester City de la Tottenham în 2017, Kyle Walker s-a impus imediat ca un jucător-cheie pentru Pep Guardiola în primul său sezon. Cu 319 apariţii în toate competiţiile, englezul a câştigat şase titluri de campion, patru Cupe ale Ligii, două Cupe FA, o Ligă a Campionilor, o Supercupă UEFA şi o Cupă Mondială a Cluburilor.

La începutul acestui an, el şi-a exprimat dorinţa de a pleca la altă echipă.

"Kyle a decis să plece. Cel mai puternic și rapid fundaș a decis să plece de la club", a spus Gaurdiola, nervos.

💙👋🏻 Pep Guardiola: “Kyle Walker has decided to leave… the toughest, quickest, strongest defenders we have has decided to leave the club”. pic.twitter.com/FEB2bo62xY