Start fabulos de sezon în Premier League: campioana Liverpool a tremurat pe teren propriu, într-un meci cu șase goluri

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 16 August 2025, ora 09:01
Mo Salah a închis tabela FOTO X Premier League

Echipa campioană a Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formația Bournemouth, în prima etapă din Premier League. Meciul de pe Anfield a fost un omagiu adus fostului jucător Diogo Jota.

Tribunele lui Anfield au fost pline de însemne în culorile Portugaliei, într-un omagiu adus lui Diogo Jota. Întregul stadion a cântat „You'll never walk alone”, iar momentul de reculegere nu a fost tulburat de niciun sunet.

Pe teren, gazdele au marcat primele, prin nou sositul Hugo Ekitike, în minutul 37, pentru ca în minutul 49 francezul să ofere assistul pentru golul de 2-0 înscris de Gakpo. Antoine Semenyo a redus din diferență în minutul 64, însă același jucător a redus la tăcere tribunele cu golul egalizator din minutul 76. Campioana en-titre a Angliei a avut însă replică și Federico Chiesa i-a readus pe „cormorani” în avantaj, în minutul 88, pentru ca Salah să încheie partida cu golul său din minutul 90+4, stabilind scorul final, FC Liverpool – Bournemouth 4-2.

