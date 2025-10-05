Schimbare de lider în Premier League după un nou eșec suferit de Liverpool. Cine s-a instalat pe primul loc

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 09:11
333 citiri
Schimbare de lider în Premier League după un nou eșec suferit de Liverpool. Cine s-a instalat pe primul loc
Chelsea a învins-o pe Liverpool FOTO X Chelsea

Echipa engleză Chelsea s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a 7-a din Premier League.

Într-un meci în care ambii antrenori au luat cartonașe galbene, iar Enzo Maresca a și fost eliminat, Moises Caicedo a deschis scorul pentru londonezi, în minutul 14. Cody Gakpo a restabilit egalitatea, în minutul 63, însă gazdele au avut ultimul cuvânt. În al cincilea minut de prelungiri, Estevao a înscris, servit de Cucurella și a adus victoria pentru Chelsea, 2-1.

FC Liverpool, care a uitat să mai câștige, se află la al treilea insucces consecutiv, al doilea din campionat, unde a picat pe locul secund, cu 15 puncte. Chelsea are 11 puncte și se află pe locul al șaselea.

Echipa Arsenal Londra a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formația West Ham United, într-un meci din etapa a șaptea a campionatului de fotbal al Angliei.

În urma acestui succes, Arsenal a urcat în fotoliul de lider al clasamentului, depășind-o cu un punct pe campioana en titre, FC Liverpool.

