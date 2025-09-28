Surprize mari în Premier League: Liverpool, Chelsea și United, învinse!

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 08:02
Surprize mari în Premier League: Liverpool, Chelsea și United, învinse!
Mohamed Salah

Liverpool, campioana en-titre a Angliei, a suferit sâmbătă prima sa înfrângere în noua ediţie a Premier League, cedând surprinzător cu 1-2, în deplasare, în faţa lui Crystal Palace, în etapa a 6-a.

Pe Selhurst Park Stadium, Ismaila Sarr (9) şi Eddie Nketiah (90+7) au punctat pentru "vulturi", golul "cormoranilor" aparţinând lui Federico Chiesa (87). Crystal Palace este pe locul 2, cu 12 puncte, în timp ce Liverpool se menţine lider, cu 15 puncte.

Jucând în faţa propriilor suporteri, Manchester City s-a impus cu 5-1 în faţa celor de la Burnley. Două autogoluri ale ghinionistului Maxime Esteve (12, 65) şi reuşitele lui Matheus Nunes (61) şi Erling Haaland (90, 90+3) au adus cele 3 puncte lui City, care a urcat pe locul 4 în clasament, cu 10 puncte. Golul oaspeţilor i-a aparţinut lui Jaidon Anthony (38), Burnley fiind pe locul 17, cu 4 puncte.

Chelsea a suferit a doua înfrângere consecutivă, cedând cu 1-3, acasă, în faţa lui Brighton. Pentru londonezi a marcat Enzo Fernández (24), golurile oaspeţilor fiind semnate de Danny Welbeck (77, 90+10) şi Maxim De Cuyper (90+2). Mai mult, Chelsea a terminat partida cu un jucător mai puţin pe teren după ce Trevoh Chalobah a văzut cartonaşul roşu în minutul 53. Chelsea este acum pe locul 8, cu 8 puncte, iar Brighton este pe 10, tot cu 8 puncte.

Leeds United şi Bournemouth au încheiat la egalitate, 2-2. Pentru gazde au marcat Joe Rodon (37) şi Sean Longstaff (54), pentru oaspeţi Antoine Semenyo (26) şi Eli Kroupi (90+3). Leeds este pe locul 11, cu 8 puncte, iar Bournemouth pe 3, cu 11 puncte.

Aşa cum se ştie, în primul meci al etapei, Manchester United a cedat în deplasare la Brentford cu 3-1.

