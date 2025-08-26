Ce meci în Premier League! Un puști de 16 ani a salvat-o pe Liverpool în minutul 90+6

Ce meci în Premier League! Un puști de 16 ani a salvat-o pe Liverpool în minutul 90+6
Rio Ngumoha a marcat pentru Liverpool în minutul 90+6 FOTO X Premier League

Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool, a câştigat luni seara, în deplasare, scor 3-2, înfruntarea cu formaţia Newcastle, în etapa a doua din Premier League. Golul victoriei s-a marcat în al zecelea minut al prelungirilor, autor fiind un jucător de 16 ani.

Ryan Gravenberch a deschis scorul în minutul 35 pe St James Park, marcând pentru campioana Liverpool, pentru ca în minutul 45+2 Anthony Gordon, de la gazde, să fie eliminat, iar Newcastle a jucat în zece restul meciului.

După ce a marcat pentru Liverpool în Community Shield şi în prima etapă, cu Bournemouth, Hugo Ekitike a făcut 2-0 în minutul 46, înscriind acum împotriva echipei care a dorit să-l cumpere în vară. Echipa lui Eddie Howe a redus din diferenţă prin Bruno Guimaraes, în minutul 57. Egalarea a venit în minutul 88, prin golul lui William Osula, dar Arne Slot a mutat norocos. L-a introdus în joc pe Rio Ngumoha, în minutul 90+6, iar puştiul de 16 ani a înscris golul victoriei cormoranilor patru minute mai târziu.

Newcastle – FC Liverpool s-a încheiat 2-3 şi Liverpool are punctaj maxim, alături de Arsenal şi Tottenham.

Șoc în Premier League: echipa lui Radu Drăgușin a dat lovitura pe terenul lui Manchester City
Șoc în Premier League: echipa lui Radu Drăgușin a dat lovitura pe terenul lui Manchester City
Surpriză mare în etapa a doua din Premier League: Tottenham și-a confirmat reputația de echipă-coșmar pentru Manchester City, câștigând cu 2-0 pe terenul cetățenilor. Zi perfectă...
Premier League: campioana mondială a cluburilor a făcut spectacol din nou
Premier League: campioana mondială a cluburilor a făcut spectacol din nou
Echipa londoneză Chelsea a învins vineri seara, în deplasare, scor 5-1, pe concitadina West Ham, în etapa a doua din Premier League. Chelsea a început partida de pe London Stadium cu o...
