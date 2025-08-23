Șoc în Premier League: echipa lui Radu Drăgușin a dat lovitura pe terenul lui Manchester City

Brennan Johnson a deschis scorul pentru Tottenham FOTO X Spurs

Surpriză mare în etapa a doua din Premier League: Tottenham și-a confirmat reputația de echipă-coșmar pentru Manchester City, câștigând cu 2-0 pe terenul cetățenilor.

Zi perfectă pentru Tottenham pe Etihad Stadium. Echipa londoneză a câștigat cu 2-0 meciul cu Manchester City din etapa a doua din Premier League.

Brennan Johnson, atacantul de 24 de ani al lui Tottenham, a deschis scorul în minutul 35, iar João Palhinha a marcat pentru 2-0 în prelungirile primei reprize.

Manchester City a avut o singură ocazie mare, la 0-0, când Marmoush nu l-a putut învinge pe Vicario din poziție de unul la unul.

Tottenham are un start perfect de sezon, cu două victorii și golaveraj 5-0. Echipa londoneză se descurcă perfect cu noul manager, danezul Thomas Frank.

Radu Drăgușin, în continuare accidentat, nu a făcut parte din lotul lui Tottenham.

