Manchester United a cheltuit o avere pentru noul atacant al echipei

Atacantul Benjamin Sesko (22 ani) a semnat oficial cu Manchester United, a anunțat, sâmbătă, noul său club într-un comunicat.

Atacantul sloven vine de la RB Leipzig pentru aproximativ 85 de milioane de euro, inclusiv bonusurile. Autor al 21 de goluri în toate competițiile din sezonul trecut, el a semnat un contract pe cinci ani cu recenta finalistă a Ligii Europa, învinsă de Tottenham (0-1).

Sesko vine să întărească un sector ofensiv remodelat odată cu sosirea lui Bryan Mbeumo (Brentford) și Matheus Cunha (Wolverhampton) pentru sume similare. Cu aceste achiziții, Manchester United speră să-și revină după un sezon deosebit de dezamăgitor în campionat (locul 17, cea mai slabă clasare de la înființarea Premier League în 1992).

Sesko, la rândul său, vine după două sezoane de succes la RB Leipzig, după ce și-a început cariera la alte două cluburi din grupul Red Bull, la Liefering și apoi la Salzburg. De asemenea, a participat la ultima ediție a Euro cu Slovenia și are 16 goluri în 41 de apariții cu echipa națională.

