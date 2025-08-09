Manchester United a cheltuit o avere pentru noul atacant al echipei

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 09 August 2025, ora 15:22
543 citiri
Manchester United a cheltuit o avere pentru noul atacant al echipei
Benjamin Sesko, transferat la Manchester United FOTO X Manchester Unites

Atacantul Benjamin Sesko (22 ani) a semnat oficial cu Manchester United, a anunțat, sâmbătă, noul său club într-un comunicat.

Atacantul sloven vine de la RB Leipzig pentru aproximativ 85 de milioane de euro, inclusiv bonusurile. Autor al 21 de goluri în toate competițiile din sezonul trecut, el a semnat un contract pe cinci ani cu recenta finalistă a Ligii Europa, învinsă de Tottenham (0-1).

Sesko vine să întărească un sector ofensiv remodelat odată cu sosirea lui Bryan Mbeumo (Brentford) și Matheus Cunha (Wolverhampton) pentru sume similare. Cu aceste achiziții, Manchester United speră să-și revină după un sezon deosebit de dezamăgitor în campionat (locul 17, cea mai slabă clasare de la înființarea Premier League în 1992).

Sesko, la rândul său, vine după două sezoane de succes la RB Leipzig, după ce și-a început cariera la alte două cluburi din grupul Red Bull, la Liefering și apoi la Salzburg. De asemenea, a participat la ultima ediție a Euro cu Slovenia și are 16 goluri în 41 de apariții cu echipa națională.

”Cea mai dorită femeie de la Madonna încoace” a rămas singură și a devenit ținta super-fotbaliștilor
”Cea mai dorită femeie de la Madonna încoace” a rămas singură și a devenit ținta super-fotbaliștilor
Actrița și vedeta de televiziune Sydney Sweeney (27 de ani) s-a despărțit recent de omul de afaceri Jonathan Davino, astfel că a devenit rapid o țintă pentru fotbaliști de top din Premier...
Pleacă de la Tottenham după 10 ani! Destinație-surpriză pentru vedeta fotbalului internațional
Pleacă de la Tottenham după 10 ani! Destinație-surpriză pentru vedeta fotbalului internațional
Atacantul sud-coreean Heung-min Son, care a plecat de la Tottenham Hotspur după 10 ani, se îndreaptă spre Statele Unite şi Major League Soccer (MLS). Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano,...
#premier league, #manchester united, #benjamin sesko, #RB Leipzig , #Premier League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A devenit o "bestie"! Produsul care nu-i lipseste de la masa: "Sunt obsedat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sotia lui Alex Baluta a reactionat, dupa ce fotbalistul si-a reziliat contractul cu FCSB

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesaj dur pentru patronul Rapidului: "Treziți-vă, domnule Șucu! De ce să fiți un nimeni?"
  2. Gafă imensă făcută de Naomi Osaka la Montreal, pentru care și-a cerut scuze
  3. Veste mare pentru Rafael Nadal! Spaniolul e din nou tătic și a ales și numele împreună cu soția
  4. Manchester United a cheltuit o avere pentru noul atacant al echipei
  5. „Simțeam o supărare, nu mai aveam chef să mă antrenez.” Musi a explicat de ce a decis să plece de la FCSB
  6. "Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș!" A plecat de la FCSB și a fost prezentat de CFR Cluj
  7. Sepsi OSK nu câștigă nici în Liga a doua! Rezultatele etapei
  8. Gigi Becali: „Ce omenie, când vrei 300.000 de la mine?”. Detalii șocante de la negocieri
  9. Când revine pe teren Balonul de Aur? Guardiola are mare nevoie de Rodri
  10. Ce experiență! Și-a lăsat monopostul de 500 de cai putere pentru o iapă cu pedigree