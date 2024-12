A fost ales cel mai frumos gol al anului! Reușita splendidă vine din Premier League VIDEO

rgentinianul Alejandro Garnacho (Manchester United) a fost recompensat cu Premiul Ferenc Puskas pentru cel mai frumos gol al anului, în cadrul galei The Best FIFA Football Awards, la Doha, în Qatar.

Gamacho a primit premiul pentru un gol de la un meci Everton - Manchester United.

La feminin, FIFA Marta Award pentru cel mai frumos gol i-a revenit chiar jucătoarei braziliene Marta, pentru un gol de la meciul Brazilia – Jamaica.

Tot marţi seară, americanca Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun portar din fotbalul feminin.

