Antrenorul Ruben Amorim, după rezultatele dezastruoase de la Manchester United: "Nici Papa nu mă convinge"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 10:50
Ruben Amorim, antrenor Manchester United FOTO: X / @centredevils

Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, spune că nici măcar Papa nu l-ar putea convinge să-și schimbe sistemul de joc, relatează BBC.

O altă săptămână turbulentă la club, după înfrângerea din derby-ul de la Manchester, de pe Etihad Stadium, a inclus o vizită a acționarului minoritar Sir Jim Ratcliffe, care a zburat joi cu elicopterul său la baza de antrenament Carrington.

Oficialii United au declarat că vizita a fost „planificată în prealabil” și nu a fost o întâlnire de urgență.

Amorim a adoptat cu siguranță un ton vesel când a fost rugat să explice ce s-a discutat: „Mi-a oferit un nou contract”, a râs fostul antrenor al echipei Sporting, a cărei echipă a obținut doar o victorie din patru meciuri din Premier League în acest sezon și a fost eliminată din Cupa Ligii de către Grimsby, echipă din Liga a II-a.

El a reușit chiar să glumească când întrebările au abordat subiectul mai serios al faptului că Ratcliffe ar fi sugerat că ar dori să schimbe sistemul de 3-4-2-1 pe care Amorim refuză cu încăpățânare să-l modifice, în ciuda criticilor generalizate.

„Nu, nu, nu. Nimeni. Nici măcar Papa nu mă poate convinge să schimb... Asta e meseria mea. Asta e responsabilitatea mea. Asta e viața mea. Așa că nu voi schimba nimic”, a spus el.

Motivul pentru care Amorim rămâne fidel sistemului său este același.

El consideră că, dacă cedează presiunii, va pierde din autoritate în ochii jucătorilor săi.

„Dacă aș fi jucător și aș avea un antrenor care, sub presiunea și criticile din întreaga lume, ar spune «trebuie să schimbi sistemul», iar eu aș spune «o să schimb», jucătorii m-ar privi altfel. Totul este important când te gândești la impactul pe care o decizie îl va avea asupra echipei. Fac lucrurile în felul meu. Sper să am timp să schimb, dar va fi o evoluție”, a declarat el.

Înaintea vizitei echipei Chelsea la Old Trafford, Amorim spune că înțelege nevoia urgentă de a câștiga meciuri.

Deși oficialii United au respins ideea că are la dispoziție trei meciuri până la pauza internațională de luna viitoare pentru a-și salva postul, Amorim știe că meciurile împotriva Chelsea, Brentford și nou-promovata Sunderland au potențialul de a schimba totul în jurul său.

