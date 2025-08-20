Mo Salah a intrat în istorie. Ce a reușit legenda lui Liverpool

Atacantul vedetă al echipei Liverpool, Mohamed Salah, a devenit marți primul jucător care câștigă pentru a treia oară premiul PFA (Asociația Fotbaliștilor Profesioniști) pentru fotbalistul anului în Premier League.

Egipteanul vine după un sezon foarte bun, în care Liverpool a cucerit al 20-lea titlu de campioană a Angliei și cu un bilanț personal de 29 de goluri și 18 pase decisive.

Salah fusese deja încoronat jucătorul anului în sezoanele 2017/18 și 2021/22.

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a mai primit în ultimele luni alte două premii de Jucător al Anului, unul din partea Asociației Jurnaliștilor de Fotbal și celălalt din partea Premier League.

Morgan Rogers de la Aston Villa a fost desemnat Tânărul jucător al anului de către PFA, după un sezon remarcabil în care mijlocașul ofensiv și-a făcut debutul în echipa națională a Angliei.

Pe lângă Salah, echipa anului 2024/25 din PFA Premier League îi include pe jucătorii lui Liverpool Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch și Alexis Mac Allister.

Fundașul maghiar Milos Kerkez, care s-a alăturat Liverpool în iunie de la Bournemouth, completează lista, la fel ca și trio-ul de la Arsenal format din William Saliba, Gabriel Magalhaes și Declan Rice. Matz Sels și Chris Wood figurează, de asemenea, după un sezon bun la Nottingham Forest (locul 7 în Premier League), în timp ce atacantul lui Newcastle Alexander Isak, care dorește să părăsească clubul, se află în echipă după ce a terminat ca al doilea cel mai bun marcator după Salah.

Spaniola Mariona Caldentey de la Arsenal a câștigat premiul pentru jucătoarea anului.

