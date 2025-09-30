Newcastle United anunță parteneriat pe mai mulți ani cu BYDFi

-Clubul se alătură unei burse globale de criptomonede - Colaborarea va accelera creșterea internațională și va oferi noi oportunități digitale pentru fani -

Newcastle United a semnat un parteneriat pe mai mulți ani cu bursa globală de criptomonede BYDFi, marcând un pas important în expansiunea internațională continuă a clubului.

În calitate de Partener Oficial al Clubului în categoria „Bursă de Criptomonede”, BYDFi va colabora îndeaproape cu Newcastle United pentru a se conecta cu baza globală de suporteri a „Coțofenelor”, aflată într-o creștere rapidă, prezentând în același timp soluțiile sale financiare inovatoare unor noi audiențe la nivel mondial. Parteneriatul va consolida prezența clubului pe piețele internaționale cheie, oferind totodată suporterilor acces la instrumente financiare digitale, expertiză și experiențe noi prin intermediul platformei moderne BYDFi. Comentând noul parteneriat, Directorul Comercial al lui Newcastle United, Peter Silverstone, a declarat: „Suntem încântați să primim BYDFi în familia Newcastle United. Sunt un brand ambițios, orientat spre viitor, iar misiunea lor de a ajuta oamenii să-și construiască viitorul financiar rezonează cu noi. Clubul nostru a înregistrat o creștere incredibilă în ultimii ani – din sezonul 21/22, audiența noastră TV se clasează pe locul doi între cluburile de top din Europa, iar în regiunea Asia-Pacific atragem acum a cincea cea mai mare audiență TV pentru Premier League. Dacă adăugăm și faptul că am fost clubul cu cea mai rapidă creștere pe rețelele sociale din Premier League sezonul trecut, este clar că baza noastră de suporteri se extinde într-un ritm remarcabil. Acest parteneriat oferă BYDFi o platformă fantastică pentru a se conecta cu suporterii noștri din întreaga lume și, împreună, vom crea noi experiențe digitale care îi vor aduce pe fani și mai aproape de club.” Michael Hung, co-fondator și CEO al BYDFi, a adăugat: „Succesul de durată – pe teren sau în finanțe – vine din a face lucrurile corecte, repetat, de-a lungul timpului. Suntem onorați să colaborăm cu Newcastle United și să susținem o mentalitate în care credința se îmbină cu practica constantă. Asta înseamnă pentru noi ‘BUIDL Your Dream Finance’; BUIDL este termenul nostru pentru acțiuni care transformă ideile în realitate. Parteneriatul cu unul dintre cele mai mari cluburi din Europa arată ambiția noastră de a continua să creștem și să ajungem la noi audiențe. Suntem încântați să lucrăm cu Newcastle United și să ajungem la baza lor globală de suporteri, aflată în continuă expansiune.” BYDFi, fondată în 2020, deservește în prezent peste 1.000.000 de utilizatori din peste 190 de țări și regiuni. Oferă o gamă largă de servicii de tranzacționare cu criptomonede, atât pentru începători, cât și pentru investitori experimentați, punând un accent puternic pe conformitate, educație și consolidarea comunității. Pentru mai multe informații, vizitați: www.bydfi.com.

