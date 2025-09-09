Demitere-șoc în Premier League: a fost concediat antrenorul care a făcut minuni la echipă

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 08:47
380 citiri
Nuno Espirito Santo FOTO X Nottingham

Nottingham Forest a anunțat, luni seară, demiterea antrenorului Nuno Espírito Santo, care a condus echipa spre un loc 7 în Premier League sezonul trecut, cel mai bun rezultat al ultimilor 30 de ani.

Nuno Espírito Santo a fost demis din funcția de antrenor al clubului Nottingham Forest, după 21 de luni petrecute în calitate de antrenor al clubului din Premier League. Anunțul a fost făcut luni seară târziu, sau mai degrabă marți dimineață, la ora 00:15.

„Nottingham Forest Football Club confirmă că, în urma circumstanțelor recente, Nuno Espírito Santo a fost demis din funcția de antrenor principal”, se arată într-un mesaj de pe X.

Nuno devine primul manager din Premier League care își pierde locul de muncă în acest sezon, la două săptămâni după ce a recunoscut că relația sa cu controversatul proprietar al clubului, Evangelos Marinakis, s-a deteriorat.

„Relația noastră s-a schimbat și nu mai suntem la fel de apropiați. Toată lumea de la club ar trebui să ne susțină, dar nu este cazul”, a spus el, regretând în special sosirea lui Edu Gaspar, fostul director tehnic al lui Arsenal, ca șef al departamentului de fotbal global.

El a deplâns transferurile din vară, considerând echipa sa „dezechilibrată”. Aceste remarci publice l-ar fi „rănit” și „înfuriați” pe proprietarul lui Forest, potrivit Sky Sports.

Nuno Espírito Santo a preluat echipa în decembrie 2023. Succesându-i lui Steve Cooper, a reușit să salveze echipa de la retrogradare.

Sezonul trecut, Nottingham Forest a terminat pe locul șapte în Premier League, cel mai bun clasament al său din sezonul 1994/95. Clubul a reușit, de asemenea, să ocupe locul alocat în mod normal lui Crystal Palace în Liga Europa, clubul londonez fiind retrogradat în UEFA Europa Conference League în baza regulii multiproprietății.

Nottingham Forest ocupă în prezent locul 10 în Premier League după trei meciuri, pierzând cu 0-3 în fața lui West Ham în ultimul meci al lui Nuno ca antrenor.

Conform presei britanice, discuțiile au început pentru numirea rapidă a unui succesor. Fostul antrenor al lui Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, se numără printre candidați. Alte nume care circulă includ antrenorul lui Crystal Palace, Oliver Glasner, antrenorul lui Bournemouth, Andoni Iraola, antrenorul Statelor Unite, Mauricio Pochettino, și Marco Silva de la Fulham.

#premier league, #Nottingham Forrest, #nuno espirito santo, #Evangelos Marinakis, #Ange Postecoglou , #Premier League
