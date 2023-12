Scenă dramatică în Premier League. Căpitanul echipei s-a prăbușit pe teren. Meciul e suspendat

Meciul Bournemouth - Luton din Premier League a fost întrerupt în repriza secundă, la scorul de 1-1, după ce căpitanul oaspeților, Tom Lockyer, s-a prăbușit pe teren.

Scena s-a petrecut în minutul 60, Tom Lockyer acuzând o durere la cap, dar fără să fie lovit de vreun adversar.

Evident, meciul s-a oprit, iar jucătorii celor două echipe au plecat la vestiare, meciul fiind suspendat.

O primă reacție a doctorilor precizează faptul că fotbalistul e ”receptiv”, starea sa fiind însă în continuare monitorizată atent.

Un incident similar cu Tom Lockyer s-a produs și în luna mai, în timpul unui meci decisiv pentru promovarea în Premier League.

Tom Lockyer has collapsed on the field during the Luton vs Bournemouth match. Pray for Tom! 🙏pic.twitter.com/9b0cfWKKF7