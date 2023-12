Cine e prima femeie care va arbitra un meci din Premier League

Rebecca Welch va deveni, în data de 23 decembrie, prima femeie care arbitrează un meci din prima ligă engleză, informează AFP.

Welch a fost delegată la meciul dintre Fulham şi Burnley, din etapa a 18-a a Premier League.

Rebecca Welch este arbitru din 2010, pe lângă activitatea sa în cadrul Serviciului Naţional de Sănătate. În 2021, ea a devenit prima femeie care arbitrează un meci din Football League, o partidă din divizia a patra dintre Harrogate şi Port Vale. Ea a arbitrat apoi în Championship (divizia a doua) şi în FA Cup.

Welch arbitrează în mod regulat competiţii feminine, inclusiv Cupa Mondială feminină din vara anului trecut.

History will be made in the Premier League this Christmas...

Rebecca Welch will become the competition's first woman referee and Sam Allison the first black official to take charge of a match for 15 years 👇