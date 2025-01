Antrenorul lui Drăgușin de la Tottenham nu mai suportă: "Este inacceptabil"

Ange Postecoglou FOTO X The Spurs Express

Echipa engleză Arsenal Londra a întrecut miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-1, o altă formaţie londoneză, pe Tottenham, la care Radu Drăguşin a fost integralist.

Tottenham a deschis scorul pe Emirates, prin sud-coreeanul Son Heung-Min, însă eforturile ofensive ale oaspeţilor au fost dinamitate de un coechipier. Dominic Solanke a marcat în propria poartă şi a egalat pentru „tunari”, în minutul 40. Arsenal a trecut şi la conducere, în minutul 44, după golul lui Leandro Trossard, şi la pauză gazdele au avut avantaj de un gol.

Repriza secundă a fost animată, însă nu s-au mai consemnat goluri şi Arsenal Londra – Tottenham Hotspur a fost 2-1.

Radu Drăguşin a fost integralist la oaspeţi, care nu sunt deloc bine în clasament – poziţia a 13-a, cu 24 de puncte. Arsenal are 43 de puncte, este pe locul doi şi încearcă să ţină pasul cu FC Liverpool, liderul care are 47 de puncte.

Ange Postecoglou, antrenorul lui Tottenham, a ajuns la capătul răbdării.

”Nu am fost suficient de buni, mai ales în prima repriză. Am fost prea pasivi. Am lăsat-o pe Arsenal să dicteze jocul. A doua repriză a fost puțin mai bună, nu suficient de bună. Este inacceptabil.

În cele din urmă responsabilitatea este a mea, eu stabilesc modeul în care pregătesc jucătorii. Sunt mai interesat de modul în care jucăm. Trebuie să ne întoarcem la muncă și să ne pregătim pentru un meci greu.

Bineînțeles că înfrângerile m-au supărat. Inacceptabil. Sunt prea multe înfrângeri sezonul acesta. Trebuie să se oprească asta. Nu putem renunța acum.

În acest moment avem un meci mare împotriva lui Everton în această săptămână. Acesta este obiectivul nostru.”, a spus Ange Postecoglou, citat de BBC.

