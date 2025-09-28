Tottenham a smuls un punct la ultima fază. Ce a făcut internaționalul român

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 07:50
223 citiri
Tottenham a smuls un punct la ultima fază. Ce a făcut internaționalul român
Radu Drăgușin FOTO X @AlexScoutRo

Echipa engleză Wolverhampton a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia londoneză Tottenham, în etapa a şasea din Premier League.

După o repriză întâi fără gol marcat, Santiago Bueno a înscris pentru „lupi”, în minutul 54 şi echipa condusă de Vitor Pereira a fost aproape să producă surpriza la Londra, şi să reuşească prima ei victorie stagională după cinci înfrângeri consecutive.

Tottenham a egalat însă în al patrulea minut al prelungirilor, prin Palhinha, şi a evitat o înfrângere ruşinoasă. Londonezii au 11 puncte şi sunt pe locul 3, în vreme ce Wolverhampton a făcut primul punct al sezonului, ocupând, în continuare, locul 20 în clasament.

Deși a fost pus de Mircea Lucescu pe lista preliminară a străinilor convocați pentru meciurile cu Republica Moldova și Austria, Radu Drăgușin nu a făcut parte din lotul lui Tottenham pentru acest meci.

El este în continuare în recuperare după accidentarea suferită la genunchi.

Surprize mari în Premier League: Liverpool, Chelsea și United, învinse!
Surprize mari în Premier League: Liverpool, Chelsea și United, învinse!
Liverpool, campioana en-titre a Angliei, a suferit sâmbătă prima sa înfrângere în noua ediţie a Premier League, cedând surprinzător cu 1-2, în deplasare, în faţa lui Crystal Palace, în...
Alegeri în Republica Moldova: Prima votantă, o studentă din Japonia: “Am ales pacea, dezvoltarea și drumul european al țării” VIDEO/FOTO
Alegeri în Republica Moldova: Prima votantă, o studentă din Japonia: “Am ales pacea, dezvoltarea și drumul european al țării” VIDEO/FOTO
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana...
#premier league, #tottenham, #Wolverhampton, #Palhinha, #Radu Dragusin , #Premier League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E oficial: Eric Bicfalvi si-a gasit echipa! Surpriza de proportii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce descatusare! Dennis Man a intrat pe teren si peste doua minute a fost eroul PSV-ului

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Surprize mari în Premier League: Liverpool, Chelsea și United, învinse!
  2. S-a jucat ca-n curtea școlii! Meci cu 10 goluri în campionatul Germaniei între două echipe cu pretenții
  3. Tottenham a smuls un punct la ultima fază. Ce a făcut internaționalul român
  4. Atacantul român a marcat în campionatul Portugaliei, iar echipa sa a făcut spectacol
  5. Dennis Man, decisiv la Rotterdam: introducerea românului a avut un impact instant VIDEO
  6. Mare surpriză la Arad, în Superliga. Codașa care a încurcat-o pe UTA
  7. Cristi Chivu leagă victoriile la Inter Milano. Ce s-a întâmplat în ultimul meci
  8. S-a încheiat Petrolul - Rapid, în Superliga. Pe ce loc se află giuleștenii
  9. CSM București a pierdut din nou în Liga Campionilor. Două eșecuri în trei meciuri
  10. Atletico - Real, derby fabulos la Madrid. S-au marcat 7 goluri