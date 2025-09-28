Tottenham a smuls un punct la ultima fază. Ce a făcut internaționalul român

Echipa engleză Wolverhampton a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia londoneză Tottenham, în etapa a şasea din Premier League.

După o repriză întâi fără gol marcat, Santiago Bueno a înscris pentru „lupi”, în minutul 54 şi echipa condusă de Vitor Pereira a fost aproape să producă surpriza la Londra, şi să reuşească prima ei victorie stagională după cinci înfrângeri consecutive.

Tottenham a egalat însă în al patrulea minut al prelungirilor, prin Palhinha, şi a evitat o înfrângere ruşinoasă. Londonezii au 11 puncte şi sunt pe locul 3, în vreme ce Wolverhampton a făcut primul punct al sezonului, ocupând, în continuare, locul 20 în clasament.

Deși a fost pus de Mircea Lucescu pe lista preliminară a străinilor convocați pentru meciurile cu Republica Moldova și Austria, Radu Drăgușin nu a făcut parte din lotul lui Tottenham pentru acest meci.

El este în continuare în recuperare după accidentarea suferită la genunchi.

Ads