Transfer de răsunet în Premier League. E cel mai scump jucător din istoria clubului
Newcastle United a finalizat transferul record al clubului, semnând un contract pe şase ani cu atacantul Nick Woltemade de la VfB Stuttgart.

Jucătorul internaţional german, în vârstă de 23 de ani, s-a alăturat echipei Newcastle într-un acord în valoare de până la 69 de milioane de lire sterline.

Aceasta depăşeşte suma de 63 de milioane de lire sterline plătită de Newcastle pentru a-l face pe Alexander Isak cel mai scump jucător din istoria clubului, acum trei ani.

Woltemade, care va purta numărul 27, nu a fost înregistrat la timp pentru a-şi face debutul împotriva lui Leeds United, sâmbătă.

Dar Woltemade va avea un rol important de jucat în viitor, având în vedere incertitudinea continuă în jurul viitorului lui Isak, care rămâne hotărât să se alăture echipei Liverpool.

„Sunt foarte fericit să fiu la acest club extraordinar”, a spus el. „De la primul contact, am simţit că clubul mă dorea cu adevărat şi avea planuri mari pentru mine. Plecarea din Germania este un pas important în viaţa mea, dar toată lumea m-a primit foarte bine şi deja mă simt ca într-o familie. După discuţia cu antrenorul principal, am sentimentul că acesta este locul potrivit pentru a-mi atinge nivelul maxim. Cunosc stadionul din transmisiunile televizate – arată incredibil şi ştiu că atmosfera este nebunească. Abia aştept să joc şi să încep să înscriu goluri aici”, a adăugat el.

Woltemade a marcat 17 goluri în 33 de meciuri pentru Stuttgart în sezonul trecut, inclusiv primul gol în finala Cupei Germaniei, câştigând astfel primul trofeu important din cariera sa.

Apoi, luna trecută, a strălucit la Euro Under-21 şi a terminat turneul ca golgheter, cu şase goluri, Germania ajungând în finală, unde a pierdut în faţa Angliei, în prelungiri.

