”Tunarii” au dat lovitura la debutul în Premier League. Victorie mare cu Manchester United

Autor: Teodor Serban
Duminica, 17 August 2025, ora 21:29
125 citiri
”Tunarii” au dat lovitura la debutul în Premier League. Victorie mare cu Manchester United
Arsenal a câștigat cu United FOTO X Skysports

Echipa Arsenal Londra a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formația Manchester United, duminică, în derby-ul etapei inaugurale a campionatului de fotbal al Angliei, ediția 2025-2026.

”Tunarii” au marcat golul victoriei prin fundașul italian Riccardo Calafiori, în minutul 13 al întâlnirii de pe stadionul Old Trafford.

Manchester United a început meciul cu noii săi atacanți Bryan Mbeumbo și Matheus Cunha printre titulari, iar în repriza secundă l-a aruncat în luptă și pe Benjamin Sesko, fostul golgheter al lui RB Leipzig, recrutat la rândul său în această vară, fără să reușească însă să evite înfrângerea în fața vicecampioanei Angliei.

Rezultate:

Vineri

FC Liverpool - AFC Bournemouth 4-2

Au marcat:

Sâmbătă

Aston Villa - Newcastle United 0-0

Gazdele au evoluat în zece jucători din minutul 66, după eliminarea fundașului Ezri Konsa.

Brighton - Fulham 1-1

A marcat: O'Riley (55 - penalty), respectiv Muniz (90+7).

Sunderland - West Ham United 3-0

Au marcat: Mayenda (61), Ballard (73), Isidor (90+2)

Tottenham Hotspur - Burnley 3-0

Au marcat: Richarlison (10, 60), Johnson (66).

Wolverhampton - Manchester City 0-4

Au marcat: Haaland (34, 61), Reijnders (37), Cherki (81).

Duminică

Nottingham Forest - Brentford 3-1

Au marcat: Wood (6, 45+3), Ndoye (42), respectiv Thiago (78 - penalty).

Chelsea - Crystal Palace 0-0

Manchester United - Arsenal Londra 0-1

A marcat: Calafiori (13).

Luni se dispută ultimul meci al etapei, Leeds United - Everton.

Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin în prima etapă din Premier League. Alte rezultate
Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin în prima etapă din Premier League. Alte rezultate
Echipa engleză Tottenham a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Burnley, în prima etapă din Premier League. Cu Radu Drăguşin încă accidentat, echipa lui Thomas Frank...
Start fabulos de sezon în Premier League: campioana Liverpool a tremurat pe teren propriu, într-un meci cu șase goluri
Start fabulos de sezon în Premier League: campioana Liverpool a tremurat pe teren propriu, într-un meci cu șase goluri
Echipa campioană a Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formația Bournemouth, în prima etapă din Premier...
#premier league, #arsenal, #manchester united, #victorie , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber de contract de doua luni si jumatate, Ianis Hagi a ales
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masa!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a descurcat portarul român Ionuț Radu în primul său meci din campionatul Spaniei
  2. Rapid - FCSB, derby-ul verii în Superliga. Miza enormă a meciului. Gol în minutul 7 LIVETEXT
  3. ”Tunarii” au dat lovitura la debutul în Premier League. Victorie mare cu Manchester United
  4. Spectacol în CFR Cluj - FC Botoșani: șase goluri
  5. Tragedie în motorsportul românesc. Cine e pilotul care și-a pierdut viața
  6. Drama din viața cuplului Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez: "Este cea mai mare durere"
  7. Noul Cole Palmer? Puștiul de 22 de ani la care Pep Guardiola a renunțat tocmai a semnat cu o echipă de top din Anglia
  8. Calificare superbă pentru Sorana Cîrstea, care a învins o favorită la WTA Cleveland
  9. Craiova, față în față cu codașa Csikszereda. Cum s-a terminat meciul
  10. Săptămână proastă pentru fotbalul românesc. Ungaria ne-a depășit în clasamentul coeficientilor UEFA