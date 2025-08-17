”Tunarii” au dat lovitura la debutul în Premier League. Victorie mare cu Manchester United

Echipa Arsenal Londra a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formația Manchester United, duminică, în derby-ul etapei inaugurale a campionatului de fotbal al Angliei, ediția 2025-2026.

”Tunarii” au marcat golul victoriei prin fundașul italian Riccardo Calafiori, în minutul 13 al întâlnirii de pe stadionul Old Trafford.

Manchester United a început meciul cu noii săi atacanți Bryan Mbeumbo și Matheus Cunha printre titulari, iar în repriza secundă l-a aruncat în luptă și pe Benjamin Sesko, fostul golgheter al lui RB Leipzig, recrutat la rândul său în această vară, fără să reușească însă să evite înfrângerea în fața vicecampioanei Angliei.

Rezultate:

Vineri

FC Liverpool - AFC Bournemouth 4-2

Au marcat:

Sâmbătă

Aston Villa - Newcastle United 0-0

Gazdele au evoluat în zece jucători din minutul 66, după eliminarea fundașului Ezri Konsa.

Brighton - Fulham 1-1

A marcat: O'Riley (55 - penalty), respectiv Muniz (90+7).

Sunderland - West Ham United 3-0

Au marcat: Mayenda (61), Ballard (73), Isidor (90+2)

Tottenham Hotspur - Burnley 3-0

Au marcat: Richarlison (10, 60), Johnson (66).

Wolverhampton - Manchester City 0-4

Au marcat: Haaland (34, 61), Reijnders (37), Cherki (81).

Duminică

Nottingham Forest - Brentford 3-1

Au marcat: Wood (6, 45+3), Ndoye (42), respectiv Thiago (78 - penalty).

Chelsea - Crystal Palace 0-0

Manchester United - Arsenal Londra 0-1

A marcat: Calafiori (13).

Luni se dispută ultimul meci al etapei, Leeds United - Everton.

Ads