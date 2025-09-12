Nepal are un prim-ministru interimar decis prin vot pe Discord. Sushila Karki, fosta șefă de la Justiție, a fost aleasă de tinerii protestatari

După ce protestele de stradă, marcate de violențe și de moartea a 51 de oameni, au dus la demisia premierului din Nepal, această țară din Asia are, acum, un prim-ministru interimar.

Funcția rămasă vacantă prin demisia lui Sharma Oli a fost preluată de o femeie politician, Sushila Karki, cea care anterior a condus sistemul de justiție, informează site-ul South China Morning Post la data de 12 septembrie 2025. Karki este prima femeie care ajunge să conducă guvernul de la Kathmandu. Ea a fost numită premier interimar ca urmare a faptului că s-a plasat cel mai bine într-un vot organizat pe rețeaua Discord, unde a fost susținută de protestatarii din Generația Z (persoane între 13 și 28 de ani).

În acest vot pe Discord, Karki (73 de ani) i-a întrecut pe influencerul Rastra Bimochan Timilsina, pe tânărul politician Sagar Dhakal, pe primarul din Dharan, Harka Sampang, precum și pe Mahabir Pun - un lider de opinie cunoscut pentru promovarea inovațiilor tehnologice și a dezvoltării rurale.

Karki a devenit prima femeie președinte al Curții Supreme din Nepal în anul 2016. Ea este recunoscută pentru poziția ei de "toleranță zero" împotriva corupției.

