Nepal are un prim-ministru interimar decis prin vot pe Discord. Sushila Karki, fosta șefă de la Justiție, a fost aleasă de tinerii protestatari

Autor: Mihai Diac
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 22:50
211 citiri
Nepal are un prim-ministru interimar decis prin vot pe Discord. Sushila Karki, fosta șefă de la Justiție, a fost aleasă de tinerii protestatari
Sediul Parlamentului Nepalului, în flăcări - FOTO X/@NepalsRhinoArmy

După ce protestele de stradă, marcate de violențe și de moartea a 51 de oameni, au dus la demisia premierului din Nepal, această țară din Asia are, acum, un prim-ministru interimar.

Funcția rămasă vacantă prin demisia lui Sharma Oli a fost preluată de o femeie politician, Sushila Karki, cea care anterior a condus sistemul de justiție, informează site-ul South China Morning Post la data de 12 septembrie 2025. Karki este prima femeie care ajunge să conducă guvernul de la Kathmandu. Ea a fost numită premier interimar ca urmare a faptului că s-a plasat cel mai bine într-un vot organizat pe rețeaua Discord, unde a fost susținută de protestatarii din Generația Z (persoane între 13 și 28 de ani).

În acest vot pe Discord, Karki (73 de ani) i-a întrecut pe influencerul Rastra Bimochan Timilsina, pe tânărul politician Sagar Dhakal, pe primarul din Dharan, Harka Sampang, precum și pe Mahabir Pun - un lider de opinie cunoscut pentru promovarea inovațiilor tehnologice și a dezvoltării rurale.

Karki a devenit prima femeie președinte al Curții Supreme din Nepal în anul 2016. Ea este recunoscută pentru poziția ei de "toleranță zero" împotriva corupției.

MAE transmite un avertisment pentru românii care ar vrea să ajungă în Nepal: "Evitaţi călătoriile neesenţiale!"
MAE transmite un avertisment pentru românii care ar vrea să ajungă în Nepal: "Evitaţi călătoriile neesenţiale!"
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României îi avertizează pe cetățenii români să evite "călătoriile neesențiale" în Nepal, în contextul violențelor care se înregistrează în...
Soția unui fost premier, arsă de vie în casa incendiată de protestatari. Violențe extreme în Nepal FOTO
Soția unui fost premier, arsă de vie în casa incendiată de protestatari. Violențe extreme în Nepal FOTO
Sute de manifestanți nepalezi au pătruns și au incendiat marți, 9 septembrie, clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat țara în haos, în pofida...
#premier Nepal, #nepal, #premier interimar, #discord, #proteste Nepal, #Generatia Z , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai infricosator om din lume" a dat lovitura si s-a transformat total!
ObservatorNews.ro
Cine e ucigasul lui Charlie Kirk. Tatal sau l-a convins sa se predea. Mesajele de pe gloante
DigiSport.ro
Gica Hagi revine!

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. SUA riscă să fie copleșite de roiurile de drone ale Chinei într-un posibil război
  2. Zelenski declară că sistemele Patriot nu sunt eficiente împotriva dronelor rusești. Ucraina oferă sprijin Poloniei
  3. Ryanair, în "război" cu Spania. Taxele mari de aeroport l-au înfuriat pe CEO-ul companiei irlandeze
  4. Nepal are un prim-ministru interimar decis prin vot pe Discord. Sushila Karki, fosta șefă de la Justiție, a fost aleasă de tinerii protestatari
  5. De la „pacificator” la observator pasiv. Cum alege Donald Trump să privească de pe margine jocul global al războaielor
  6. Nu mai folosi aceste 5 expresii în e-mailuri: îți pot afecta relațiile cu colegii
  7. Accident cu 7 răniți în Timiș. Doi copii au ajuns la spital VIDEO
  8. A murit Maru, cea mai populară pisică de pe internet. "Citesc și plâng/A fost pisica mea preferată" VIDEO FOTO
  9. CTP respinge ideea că s-ar bucura de moartea lui Charlie Kirk: "Acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul. Mă îngrozesc"
  10. Ministrul Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale "Apele Române". Explicația pentru decizia dură luată