Premierul Norvegiei a ajuns la Kiev. „Un semn puternic de solidaritate” FOTO/VIDEO
Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a ajuns la Kiev Foto: Captură video/X/@UATV_en

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a sosit luni, 25 august, în Ucraina, continuând seria demnitarilor europeni care vizitează Kievul, relatează Ukrainskaia Pravda.

Anunțul a fost făcut de ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, care într-o postare pe X anunță că l-a întâmpinat în gară pe oaspetele norvegian împreună cu șeful cancelariei prezidențiale, Andrii Iermak.

„Un semn puternic de solidaritate”

Norvegia este unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri. Vizita prim-ministrului pentru discuții cu președintele Zelenski este un semn puternic de solidaritate și sprijin pentru poporul nostru”, a scris Sîbiha.

Tot luni dimineața, la Kiev a sosit vice-cancelarul german Lars Klingbeil, după ce duminică premierul canadian Mark Carney a vizitat Ucraina pentru prima dată.

Aceste vizite au loc în condițiile în care se fac presiuni pentru un acord de pace cu Rusia, în special din partea administrației americane, deși Moscova pare reticentă.

Kievul vrea garanții de securitate care să însoțească orice eventual acord de pace cu Rusia agresoare.

