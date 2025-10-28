Grindeanu, după ce Nicușor Dan a spus că nu exclude să îl desemneze premier: "Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027"

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat marţi, 28 octombrie, afirmaţia preşedintelui Nicuşor Dan că l-ar nominaliza premier la rotativa guvernamentală și a spus că social-democraţii au un protocol cu PNL şi cu ceilalţi parteneri de coaliţie, în care lucrurile se spun foarte clar, şi anume că PNL este cel care dă prim-ministrul, până undeva în primăvara anului 2027. El a mai arătat că actuala coaliţie de guvernare nu e condiţionată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor.

”Noi avem un protocol cu PNL-ul şi cu ceilalţi parteneri de coaliţie, în care lucrurile spun foarte clar: PNL este cel care dă prim-ministrul, până undeva în primăvara anului 2027”, a declarat Sorin Grindeanu despre afirmaţia preşedintelui Nicuşor Dan, că l-ar nominaliza pentru funcţia de premier, la rotativa guvernamentală.

”Noi suntem parteneri serioşi, ne ţinem de acel protocol”, a mai spus el.

Întrebat dacă e condiţionată existenţa coaliţiei de funcţia de prim-ministru deţinută de Ilie Bolojan, Grindeanu a răspuns: ”Coaliţia de guvernare nu e condiţionată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor. Nu e condiţionată de persoane. Această coaliţie de guvernare, sau decizia de a intra, cel puţin în ceea ce priveşte PSD-ul, în această coaliţie, am luat-o consultând aproape 5.000 de oameni. Aşa că nu e legat de persoana mea”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți că este pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027.

„Suntem într-o configurație politică în care stabilitatea este importantă și stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Ăsta este adevărul”, a spus șeful statului.

Întrebat, într-un interviu acordat ziarului Cotidianul, dacă îl va desemna premier pe Sorin Grindeanu în cazul în care acesta va fi ales președinte al PSD și va fi propunerea oficială a partidului, Nicușor Dan a afirmat:

„În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aș face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an și jumătate.”

