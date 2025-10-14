Cine este "americanul de origine moldovenească", stabilit în Ucraina, care ar putea fi numit premier al Republicii Moldova

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 13:35
225 citiri
Cine este "americanul de origine moldovenească", stabilit în Ucraina, care ar putea fi numit premier al Republicii Moldova
Aurel Munteanu, propus premier al Republicii Moldova FOTO Facebook/Aurel Munteanu

Alexandru Munteanu, un om de afaceri cu o carieră internațională și legături puternice în mediul financiar, ar putea deveni noul prim-ministru al Republicii Moldova.

Stabilit de două decenii în Ucraina și prezentat drept „american de origine moldovenească”, Munteanu nu are un trecut politic, însă experiența sa în instituții precum Banca Mondială și companii de investiții din Europa de Est îl recomandă drept un tehnocrat.

Surse politice, citate de Ziarul de Gardă, susțin că numele său urmează să fie discutat marți, în ședința Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce Dorin Recean a anunțat că renunță la funcția de premier.

Alexandru Munteanu are 61 de ani și a avut, până acum, apariții discrete în spațiul public.

Datele publice arată că Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova), președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova (de peste 25 de ani), dar și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

Coleg cu Maia Sandu la Banca Mondială

Acesta deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia (New York) și un masterat în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova (MGU).

Conform sursei citate, în 2018, Alexandru Munteanu a candidat la alegerile interne în Camera de Comerț Americană din Ucraina, organizație care reprezintă interesele companiilor americane și internaționale active pe piața ucraineană. În acest context, Camera de Comerț Americană din Ucraina a publicat biografia lui Alexandru Munteanu. Atunci, Munteanu s-a prezentat drept „american de origine moldovenească, stabilit în Ucraina de 20 de ani”.

Alexandru Munteanu susține că a fost decorat cu titlul de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței și că a lucrat la Banca Mondială (Washington D.C.), acolo unde a muncit și Maia Sandu, cu o scurtă pauză, aproape 10 ani. La Banca Mondială, acesta a fost responsabil de Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Munteanu a mai lucrat la una dintre cele mai vechi bănci franceze – Credit Lyonnais de la Paris, precum și la Banca Națională a Moldovei.

„Am condus investiții pentru WNISEF/Horizon Capital, Dragon Capital, iar în prezent pentru propria mea firmă, 4i Capital Partners. Am făcut parte din numeroase consilii de administrație ale unor companii comerciale și, în prezent, sunt membru al consiliilor Portmone, Venbest și Prime Group (unde dețin funcția de președinte al consiliului în toate), precum și al consiliului Bank Credit Dnepr, în calitate de director independent. Am predat la universitate inginerie electrică, precum și cursuri de monedă, bănci și piețe financiare, și intenționez să revin la activitatea didactică la un moment dat în carieră. În prezent, sunt membru al Consiliului de Guvernatori al Școlii Internaționale Pechersk (PSI) din Kiev, unde ocup funcțiile de trezorier și președinte al Comitetului pentru Finanțe și Risc”, se prezenta, în 2018, Alexandru Munteanu.

În 2005, Alexandru Munteanu, în calitate de director al reprezentantei WNISEF în Moldova, anunța crearea unei companii de gestionare a fondurilor – Horizon Capital.

Igor Grosu, liderul PAS, a confirmat că-l va propune pe Munteanu pentru funcția de premier.

"PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare vom merge la președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru", a scris Grosu pe Facebook.

Moartea suspectă a mogulului cripto Konstantin Galici zguduie industria criptomonedelor
Moartea suspectă a mogulului cripto Konstantin Galici zguduie industria criptomonedelor
Konstantin Galici, cunoscut în mediul digital sub pseudonimul Kostya Kudo, a fost găsit mort sâmbătă, 11 octombrie, în interiorul unei mașini de lux – un Lamborghini Urus, parcat într-o...
Zelenski, scădere abruptă în preferințele ucrainenilor. Câți îl mai vor la conducerea Ucrainei după război SONDAJ
Zelenski, scădere abruptă în preferințele ucrainenilor. Câți îl mai vor la conducerea Ucrainei după război SONDAJ
Volodimir Zelenski nu mai are parte de încrederea conaționalilor săi potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat luni 13 octombrie. Doar...
#premier Republica Moldova, #numire, #candidat, #american, #Ucraina , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a aratat spre Seicul Mansour si a rostit SASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Digi24.ro
Scandal provocat de noul proiect de lege RCA: Asiguratorii ar putea stabili valoarea despagubirii si service-ul pentru reparatii
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine este "americanul de origine moldovenească", stabilit în Ucraina, care ar putea fi numit premier al Republicii Moldova
  2. Atenționare de călătorie pentru românii care merg în SUA. Alertă de fenomene meteo severe
  3. Preoți care au 10, 11 și 12 copii, premiați la Pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Un exemplu frumos” FOTO/VIDEO
  4. Timișoara găzduiește o călătorie în timp. Peste 100 de artefacte din Pompeii vor fi expuse la Muzeul Naţional de Artă
  5. Acord de pace încălcat în Gaza. Armata israeliană a deschis focul și a ucis patru palestinieni
  6. Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
  7. Români dați în urmărire internațională, prinși în Dolj. Acuzațiile care li se aduc în Italia și Germania
  8. Inundații catastrofale în Mexic. Cel puțin 64 de morți și 65 de dispăruți în urma ploilor torențiale FOTO/VIDEO
  9. Fostul consilier al Alinei Bica se pensionează de la Înalta Curte la doar 48 de ani. Acum câteva zile l-a achitat pe Nicu Bănicioiu
  10. Deputatul Aur Dan Tanasă s-a plâns la Ministerul de Interne după ce Marian Godină l-a făcut "dobitoc" și "panaramă". Ce scrie în sesizare