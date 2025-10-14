Cine este "americanul de origine moldovenească", stabilit în Ucraina, care ar putea fi numit premier al Republicii Moldova

Alexandru Munteanu, un om de afaceri cu o carieră internațională și legături puternice în mediul financiar, ar putea deveni noul prim-ministru al Republicii Moldova.

Stabilit de două decenii în Ucraina și prezentat drept „american de origine moldovenească”, Munteanu nu are un trecut politic, însă experiența sa în instituții precum Banca Mondială și companii de investiții din Europa de Est îl recomandă drept un tehnocrat.

Surse politice, citate de Ziarul de Gardă, susțin că numele său urmează să fie discutat marți, în ședința Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce Dorin Recean a anunțat că renunță la funcția de premier.

Alexandru Munteanu are 61 de ani și a avut, până acum, apariții discrete în spațiul public.

Datele publice arată că Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova), președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova (de peste 25 de ani), dar și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

Coleg cu Maia Sandu la Banca Mondială

Acesta deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia (New York) și un masterat în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova (MGU).

Conform sursei citate, în 2018, Alexandru Munteanu a candidat la alegerile interne în Camera de Comerț Americană din Ucraina, organizație care reprezintă interesele companiilor americane și internaționale active pe piața ucraineană. În acest context, Camera de Comerț Americană din Ucraina a publicat biografia lui Alexandru Munteanu. Atunci, Munteanu s-a prezentat drept „american de origine moldovenească, stabilit în Ucraina de 20 de ani”.

Alexandru Munteanu susține că a fost decorat cu titlul de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței și că a lucrat la Banca Mondială (Washington D.C.), acolo unde a muncit și Maia Sandu, cu o scurtă pauză, aproape 10 ani. La Banca Mondială, acesta a fost responsabil de Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Munteanu a mai lucrat la una dintre cele mai vechi bănci franceze – Credit Lyonnais de la Paris, precum și la Banca Națională a Moldovei.

„Am condus investiții pentru WNISEF/Horizon Capital, Dragon Capital, iar în prezent pentru propria mea firmă, 4i Capital Partners. Am făcut parte din numeroase consilii de administrație ale unor companii comerciale și, în prezent, sunt membru al consiliilor Portmone, Venbest și Prime Group (unde dețin funcția de președinte al consiliului în toate), precum și al consiliului Bank Credit Dnepr, în calitate de director independent. Am predat la universitate inginerie electrică, precum și cursuri de monedă, bănci și piețe financiare, și intenționez să revin la activitatea didactică la un moment dat în carieră. În prezent, sunt membru al Consiliului de Guvernatori al Școlii Internaționale Pechersk (PSI) din Kiev, unde ocup funcțiile de trezorier și președinte al Comitetului pentru Finanțe și Risc”, se prezenta, în 2018, Alexandru Munteanu.

În 2005, Alexandru Munteanu, în calitate de director al reprezentantei WNISEF în Moldova, anunța crearea unei companii de gestionare a fondurilor – Horizon Capital.

Igor Grosu, liderul PAS, a confirmat că-l va propune pe Munteanu pentru funcția de premier.

"PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare vom merge la președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru", a scris Grosu pe Facebook.

