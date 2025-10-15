Premierul Republicii Moldova, implicat în cinci firme dintr-un paradis fiscal. Administratorul lor este un avocat supus sancțiunilor internaționale

Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este implicat în activitatea a cinci firme care își au sediul într-un paradis fiscal - mai precis în Insulele Virgine Britanice, situate în Oceanul Atlantic.

Toate aceste firme au fost gestionate de un avocat din Cipru, Christodoulos Vassiliades, avocat care "a ajuns sub sancțiunile Marii Britanii și ale Statelor Unite ale Americii în 2023, la un an după declanșarea războiului din Ucraina", dezvăluie o anchetă jurnalistică publicată de Rise Moldova la data de 15 octombrie 2025.

Munteanu este acum propus la funcția de prim-ministru de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

"Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice. Toate aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale", precizează jurnaliștii din Republica Moldova.

Avocatul cipriot a administrat o rețea de companii offshore prin intermediul cărora au fost gestionate activele lui Usmanov, inclusiv proprietăți de lux din Marea Britanie.

Mai mult, Christodoulos Vassiliades a fost directorul companiei Sberbank Investments Limited din Cipru, subsidiară a băncii ruse de stat Sberbank. Din vara anului 2022, și Sberbank se află pe lista sancțiunilor internaționale. Până a ajunge însă sub sancțiuni, casa de avocatură a lui Vassiliades a administrat mai multe companii conectate la candidatul propus pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu.

În acest context, numele lui Alexandru Munteanu apare în Pandora Papers - cea mai mare scurgere de date din istorie cu privire la paradisurile fiscale. Pandora Papers dezvăluie "tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni din peste 90 de țări și jurisdicții, inclusiv 35 de lideri de țară și zeci de alți oficiali, printre care consilieri prezidențiali, generali și un guvernator al unei bănci naționale".

Deși nu este ilegal să deții companii offshore, lipsa de transparență pe care o oferă poate camufla fluxurile de bani ilicite, favorizând mita, spălarea de bani, evaziunea fiscală, finanțarea terorismului, traficul de persoane și alte abuzuri asupra drepturilor omului, spun experți citați de jurnaliștii din Republica Moldova.

Una dintre firmele în care este implicat Munteanu se numește Dragon Global Advisors Ltd, creată în anul 2008. Cea de-a doua afacere a lui Munteanu din zona Caraibelor se numește 4i Capital Partners Limited, o firmă înființată în anul 2016. Alte firme care ar fi "conectate" la Munteanu sunt Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited și Reyfield Finance Limited (în prezent lichidată).

Alexandru Munteanu a transmis, printr-un mesaj postat pe Internet, la data de 14 octombrie, că „simpla prezență a unei companii în documentele Panama/Pandora Papers indică doar că această companie a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special – o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale. Companiile pe care le dețin sau le-am administrat vreodată au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile”.

Apoi, în ziua de 15 octombrie, Munteanu a postat un nou mesaj pe Internet, în care aduce o serie de dezmințiri. Cu privire la firmele sale, "nimeni nu încerca nimic să ascundă, dimpotrivă, consultam anual lista OSCE privind jurisdicțiile „albe”, „gri” și „negre”, care se actualizează periodic. BVI (prescurtare pentru Insulele Virgine Britanice - n.n.) s-a aflat mult timp pe lista albă", subliniază Alexandru Munteanu.

Cu privire la avocatul Christodoulos Vassiliades, Munteanu precizează că "am renunțat la serviciile firmei cipriote de avocatură, una din cele mai mari din Cipru pe atunci și licențiată de autoritățile locale, imediat - adică efectiv peste noapte - când am aflat legătura cu oligarhii ruși și a apărut în lista sancțiunilor occidentale, adică după invazia rusă în Ucraina. Până atunci nu se cunoșteau aceste informații".

