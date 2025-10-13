Premierul din Republica Moldova va fi schimbat. De ce pleacă din funcție Dorin Recean

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 11:29
212 citiri
Premierul din Republica Moldova va fi schimbat. De ce pleacă din funcție Dorin Recean
Dorin Recean, premierul Republicii Moldova FOTO Facebook/ Dorin Recean

Premierul Dorin Recean pleacă din funcție și nu va conduce viitorul guvern. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Recean a condus Guvernul din februarie 2023 și a fost pe locul doi în lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

„Mulțumesc PAS pentru încredere și pentru mandatul de a conduce Guvernul R. Moldova în această perioadă complicată (…). Etapa la care a ajuns astăzi R. Moldova se datorează fiecărui funcționar care a ales să-și facă munca onest. Am fost onorat de încrederea PAS, dar decizia mea este alta… Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern (…)”, a spus actualul premier, conform Ziarului de Gardă.

La rândul său, liderul PAS, Igor Grosu apus că partidul va avea o nouă propunere de prim-ministru.

„Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a spus Igor Grosu.

O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
Mecanicilor buni le plac provocările. Pentru un tehnician Toyota, misterul a început cu un camion care „mânca” baterii și o notiță pe fișa clientei: „Clienta crede că senzorul de...
Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
S-a discutat des despre tinerii care petrec mult timp pe telefoane, dar, în realitate, oamenii de toate vârstele și generațiile se confruntă cu dependența de smartphone. Folosim telefoanele...
#premier Republica Moldova, #schimbare, #Pas, #dorin recean , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu exista alta varianta: Romania, sanctionata de UEFA dupa 1-0 cu Austria!
Digi24.ro
VIDEO&FOTO Muntii Carpati, transformare spectaculoasa. Aproape jumatate din peisajele alpine s-au schimbat in ultimele patru decenii
Adevarul.ro
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscuta a romanilor. Cataclismul de Sfanta Parascheva care a facut ravagii de neimaginat in tarile romane

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul din Republica Moldova va fi schimbat. De ce pleacă din funcție Dorin Recean
  2. Un fost ministru al Justiției avertizează: ”Nu mai vedem trimiteri în judecată pentru fapte de corupție, vedem o avalanșă de decizii în favoarea infractorilor”
  3. Uniunea Europeană, după eliberarea ostaticilor israelieni. „Un succes diplomatic major. Preşedintele Trump a făcut posibil acest progres” FOTO/VIDEO
  4. Polițist din Bruxelles acuzat de spionaj. Agentul avea acces la diplomați acreditați
  5. Un copil a fost tăiat cu o seceră de către paznicul unui parc. Acesta a ajuns la spital, unde a fost operat
  6. Ziua Mondială de Conștientizare a Hemoglobinuriei Paroxistice Nocturne în România
  7. Spitalul privat unde o femeie a avut complicații la naștere se laudă cu dotările: ”Secție ATI complet echipată şi perfect funcţională”
  8. Donald Trump a ajuns în Israel, unde a avut parte de o primire extrem de călduroasă, după eliberarea primilor ostatici VIDEO
  9. Emmanuel Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas. „Pacea devine posibilă pentru Israel”
  10. Două cutremure în mai puțin de 24 de ore în România. Unde s-au produs cele două seisme