Premierul din Republica Moldova va fi schimbat. De ce pleacă din funcție Dorin Recean

Premierul Dorin Recean pleacă din funcție și nu va conduce viitorul guvern. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Recean a condus Guvernul din februarie 2023 și a fost pe locul doi în lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

„Mulțumesc PAS pentru încredere și pentru mandatul de a conduce Guvernul R. Moldova în această perioadă complicată (…). Etapa la care a ajuns astăzi R. Moldova se datorează fiecărui funcționar care a ales să-și facă munca onest. Am fost onorat de încrederea PAS, dar decizia mea este alta… Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern (…)”, a spus actualul premier, conform Ziarului de Gardă.

La rândul său, liderul PAS, Igor Grosu apus că partidul va avea o nouă propunere de prim-ministru.

„Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a spus Igor Grosu.

