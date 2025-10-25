Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Carei, de Ziua Armatei Române: ”Sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial și după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, el afirmând că este obișnuit cu astfel de lucruri și că nu are probleme.

'Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme', a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostașului Român spre mașină, alături de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas și primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs.

Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, unde a depus o coroană de flori.

La monument a primit și ștafeta Invictus, care a străbătut 3.600 de kilometri pe trei trasee, reprezentând cele trei culori ale drapelului României. Voluntarii au unit cele trei culori și au predat drapelul primarului Monica Giurgiu - Kovacs, care l-a depus la monument. Anul acesta ștafeta Invictus va mai străbate 800 de km, până în munții Tatra, unde se află mormintele a zeci de români morți în război.

Totodată, în Parcul Dendrologic din Carei a fost organizată o expoziție de tehnică militară.

