Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Carei, de Ziua Armatei Române: ”Sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea” VIDEO

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 16:10
825 citiri
Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Carei, de Ziua Armatei Române: ”Sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan la Carei FOTO / Facebook Portal SM

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial și după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, el afirmând că este obișnuit cu astfel de lucruri și că nu are probleme.

'Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme', a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostașului Român spre mașină, alături de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas și primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs.

Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, unde a depus o coroană de flori.

La monument a primit și ștafeta Invictus, care a străbătut 3.600 de kilometri pe trei trasee, reprezentând cele trei culori ale drapelului României. Voluntarii au unit cele trei culori și au predat drapelul primarului Monica Giurgiu - Kovacs, care l-a depus la monument. Anul acesta ștafeta Invictus va mai străbate 800 de km, până în munții Tatra, unde se află mormintele a zeci de români morți în război.

Totodată, în Parcul Dendrologic din Carei a fost organizată o expoziție de tehnică militară.

Jandarmii i-au amendat pe huiduitorii premierului. Bolojan susținea un discurs la Carei, de Ziua Armatei Române
Jandarmii i-au amendat pe huiduitorii premierului. Bolojan susținea un discurs la Carei, de Ziua Armatei Române
Jandarmii au aplicat, sâmbătă, 25 octombrie, două amenzi în timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate de Ziua Armatei Române în municipiul Carei, eveniment la care premierul Ilie...
Ilie Bolojan încearcă să calmeze spiritele în coaliție: „Trebuie să tragem toți la aceeași căruță” VIDEO
Ilie Bolojan încearcă să calmeze spiritele în coaliție: „Trebuie să tragem toți la aceeași căruță” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj privind importanța cooperării între partenerii din coaliția de guvernare, punctând că eficiența executivului depinde de capacitatea miniștrilor de...
#premier, #ilie bolojan, #ceremonie, #probleme, #obisnuita , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Ce favoruri i-au cerut magistratii lui Grindeanu, la intalnirea separata privind pensiile speciale

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anunțul ministrului Sănătății despre starea pacienților răniți în explozia din Rahova - Un copil este sub monitorizare medico-chirurgicală
  2. Jandarmii i-au amendat pe huiduitorii premierului. Bolojan susținea un discurs la Carei, de Ziua Armatei Române
  3. Reacții tensionate după anunțul Ucrainei privind reducerea liceelor românești. George Simion: „Nu e nicio dezinformare”
  4. Fostul premier considerat responsabil de dezechilibrul economic: „Avem un deficit de empatie”. Ciolacu atacă dur politicile economice ale Guvernului
  5. Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Carei, de Ziua Armatei Române: ”Sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea” VIDEO
  6. Sorin Grindeanu cere libertate de opinie în coaliţie: „Nu suntem în Coreea de Nord”
  7. Grindeanu a anunțat principalul favorit al PSD pentru Primăria Capitalei, după declarațiile lui Firea: ”Daniel pleacă cu prima șansă”
  8. Ciolacu critică ”neperformanța” și ”lipsa de viziune economică” a Guvernului: ”M-am cam săturat după patru luni de toată mizeria care mi s-a pus în cap” VIDEO
  9. Grindeanu, primele declarații după ce Ciolacu a devenit oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: „Cred că face un pas important” VIDEO
  10. Marcel Ciolacu, desemnat de PSD Buzău drept candidat la președinția Consiliului Județean Buzău VIDEO