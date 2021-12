Premierul Nicolae Ciucă susține că are o relație foarte bună cu Florin Cîțu

Premierul Nicolae Ciucă a negat, joi seară, existenţa unor tensiuni între el şi preşedintele Partidului Naţional Liberal, Florin Cîţu, subliniind că relaţia dintre ei este foarte bună.

El a declarat, în cadrul unei emisiuni la TVR 1, că, nu a mai trecut pe la sediul partidului din cauza agendei încărcate de la Guvern.

"Am o relaţie foarte bună. Nu mai târziu de ieri (n.r.- miercuri), am fost împreună la comemorarea prim-ministrului liberal asasinat în 1933, I. Gh. Duca. Ori de câte ori am ceva de rezolvat, discut cu preşedintele partidului, cu vicepreşedinţii partidului.

Recunosc, nu am mai avut timp să ajung la sediul partidului pentru că au fost activităţile de la nivelul Guvernului. Chiar vă spun foarte sincer că nu am avut niciun fel de dialog neprincipial. Când vine vorba de partea aceasta internă, apar declaraţiile politice. Nu am o experienţă politică, dar pot să înţeleg politica", a afirmat prim-ministrul Ciucă.

