Autor: Silvia Salcie
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 17:02
Jandarmii i-au amendat pe huiduitorii premierului. Bolojan susținea un discurs la Carei, de Ziua Armatei Române
Premierul Ilie Bolojan la Carei FOTO / Facebook Portal SM

Jandarmii au aplicat, sâmbătă, 25 octombrie, două amenzi în timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate de Ziua Armatei Române în municipiul Carei, eveniment la care premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare.

„Astăzi, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare au asigurat măsurile de ordine publică pe timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate în municipiul Carei. În acest context, jandarmii au sancţionat contravenţional 2 persoane, în conformitate cu Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, după cum urmează: 1 amendă în valoare de 500 lei, conform art. 2, pct. 1, pentru săvârşirea în public de fapte şi expresii jignitoare; 1 avertisment scris, potrivit art. 2, pct. 23, pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice”, precizează sursa citată.

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, el afirmând că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că nu are probleme.

„Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme”, a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostaşului Român spre maşină, alături de prefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamas şi primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs

