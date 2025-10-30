Țara care ar putea avea primul premier homosexual declarat. Partidul său conduce detașat în sondajele la ieșirea de la urne

Autor: Daniel Groza
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 07:06
651 citiri
Țara care ar putea avea primul premier homosexual declarat. Partidul său conduce detașat în sondajele la ieșirea de la urne
Rob Jetten ar putea să devină premier în Țările de Jos FOTO Facebook/Rob Jetten

Partidul de centru D66 pare pregătit să obţină o victorie importantă în alegerile legislative din Ţările de Jos, devansând formaţiunea de extremă dreapta a lui Geert Wilders. Rezultatele preliminare deschid drumul pentru ca liderul Rob Jetten, în vârstă de 38 de ani, să devină cel mai tânăr şi primul premier olandez declarat homosexual, marcând totodată un posibil punct de cotitură în politica europeană faţă de ascensiunea populismului de dreapta.

Două sondaje la ieşirea de la urne au prognozat că D66 va câştiga 27 de locuri în camera inferioară a parlamentului, care are 150 de locuri, învingând Partidul Libertăţii (PVV) al liderului de extremă dreapta Geert Wilders, cu 25 de locuri. Sondajele au o marjă de eroare de până la trei locuri.

La adunarea susţinătorilor D66 au izbucnit urale şi scandări de „Da, putem”, în timp ce mulţimea flutura steaguri olandeze.

Wilders a declarat într-o postare pe reţelele sociale: „Speram la un rezultat diferit. Suntem mai hotărâţi ca niciodată”.

Popularitatea lui Jetten, în vârstă de 38 de ani, a crescut în ultima lună, pe măsură ce a dus o campanie cu un mesaj pozitiv, promiţând sfârşitul unei ere politice dominate de Wilders. Acum se pare că perioada scurtă de guvernare a partidului naţionalist şi anti-imigraţie PVV al lui Wilders s-a încheiat, cel puţin pentru moment. Partidele principale, de la stânga la dreapta, au exclus posibilitatea de a forma o coaliţie cu acesta, notează Reuters.

Pentru a forma o coaliţie de guvernare în parlamentul olandez, sunt necesare 76 de locuri, ceea ce înseamnă că vor fi necesare cel puţin patru partide. Un scenariu posibil este un pact între D66, creştin-democraţii conservatori (CDA), VVD, de centru-dreapta, şi Partidul Verde-Muncitoresc.

Cu toate acestea, formarea unor coaliţii stabile este dificilă, iar negocierile vor dura probabil luni de zile.

Alegerile din Olanda au fost considerate un test pentru a vedea dacă extrema dreaptă îşi poate extinde influenţa sau dacă a atins apogeul în anumite părţi ale Europei. Rezultatul poate sugera că există limite ale atractivităţii sale pe termen lung, scrie Reuters.

Wilders, cunoscut pentru poziţia sa anti-islamică, a obţinut o victorie surprinzătoare în alegerile din 2023, iar partidul său a intrat în guvern pentru prima dată, dar el a părăsit propria coaliţie de dreapta în iunie pentru a declanşa alegeri anticipate, după ce partenerii i-au respins planul în 10 puncte privind imigraţia.

O regină aproape de nerecunoscut, alături de soldați, la o instruire militară. Exercițiul face parte dintr-un program voluntar de un an destinat tinerilor FOTO
O regină aproape de nerecunoscut, alături de soldați, la o instruire militară. Exercițiul face parte dintr-un program voluntar de un an destinat tinerilor FOTO
Îmbrăcată în uniformă de camuflaj și cu fața pictată, regina Maxima a Țărilor de Jos a fost aproape de nerecunoscut la un centru de instruire militară din apropiere de Amsterdam. Ea...
Premierul Ilie Bolojan, solicitat să prezinte un raport parlamentarilor. "Să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse"
Premierul Ilie Bolojan, solicitat să prezinte un raport parlamentarilor. "Să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse"
AUR îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, luni, la Ora prim-ministrului, pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026. Solicitarea formaţiunii a...
#premier, #Olanda, #Tarile de Jos, #alegeri , #Olanda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Pentru prima data in istorie! Laura candideaza la presedintie, dar vrea sa puna "STOP" alegerilor: "Lipsa de democratie"
Digi24.ro
Ce s-a descoperit in camera de garda unde a murit Stefania Szabo. Familia doctoritei a cerut un legist independent la necropsie
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump, prima reacție despre reducerea prezenței trupelor americane în România: „Nu este foarte importantă”
  2. Suferința victimelor, la zece ani de la tragedia din clubul Colectiv. „Este una dintre cele mai mari dureri, este inadmisibil”
  3. Întâlnire istorică între Donald Trump şi Xi Jinping în Coreea de Sud. Decizia economică crucială anunțată de președintele american. Ce se va întâmpla cu Ucraina
  4. Țara care ar putea avea primul premier homosexual declarat. Partidul său conduce detașat în sondajele la ieșirea de la urne
  5. Situație incredibilă: Schema prin care veterinarii aduc droguri periculoase pe străzi: „Autoritățile ajung să fie complice la acest fenomen”
  6. Trump apasă butonul roșu care zdruncină Rusia. O țară aliată a SUA face jocul contra lui Putin
  7. Secrete ale civilizației mayașe, descifrate de experți după sute de ani. Predicții din viitor care s-au adeverit cu precizie VIDEO
  8. Intelligence-ul american dezvăluie ultimele informații aflate de la Kremlin: Planul lui Putin indică un scenariu exploziv
  9. Inițiativă fără precedent pregătită de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Pacienții vor putea face asta”. Va fi gratis
  10. România, aproape de o înțelegere istorică cu Statele Unite pentru investiții în energie. "Suntem în fază finală pentru un acord de 30 de miliarde de dolari"