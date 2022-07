Premierul Ciucă invitat la inaugurarea gazoductului dintre Grecia și Bulgaria. ”Se discută cu partea americană pentru gaz lichefiat”

Șeful guvernului de la București se află joi, 7 iulie, în vizită de lucru în Grecia, cu prilejul operaţionalizării interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria.

Conform programului oficial al vizitei, şeful Executivului de la Bucureşti se întâlnește la ora 11.30 cu prim-minstrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis.

După 15 minute de convorbiri tete-a-tete, se vor desfăşura discuţiile în plenul celor două delegaţii, urmate, de la ora 12.40, de declaraţii de presă ale celor doi prim-miniştri.

Cei doi premieri s-au mai întâlnit în luna februarie, la Bucureşti.

Premierul Nicolae Ciucă s-a referit recent la interconectorul de gaze Grecia - Bulgaria, când a fost întrebat dacă este suficient să fie acoperită 80% din capacitatea de stocare a gazelor - conform deciziei luate la nivelul UE, pentru a trece cu bine peste iarnă.

“Este minimul necesar pentru a avea asigurată cantitatea de gaz care este necesară pentru a trece prin iarnă. Sigur, se fac demersuri, aşa cum am discutat, sunt în discuţii, elementele de contract cu Azerbaidjanul, se discută cu partea americană pentru gaz lichefiat şi, de asemenea, discutăm pentru că nu depindem doar de partea de origine şi partea de primire, respectiv la noi în ţară, discutăm şi de zonele de tranzit şi trebuie să facem în aşa fel încât să primim acceptul de la ţările de tranzit, respectiv Turcia, Bulgaria şi Grecia. Ştiţi foarte bine că am depins şi de interconectorul dintre Grecia şi Bulgaria. Am înţeles că este finalizat şi putem să discutăm mai facil această posibilitate de aducere a gazului în ţară”, a declarat prim-ministrul.

