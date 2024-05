Premierul Republicii Moldova la București: Până în 2030 vom fi pregătiţi să devenim membru al Uniunii Europene

Ambiţia noastră este ca, până în 2030, când vom fi pregătiţi să devenim membru al Uniunii Europene, să fim una dintre ţările cele mai prietenoase cu afacerile din UE, a declarat, joi, 9 mai, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, la o conferinţă de specialitate.

"Mă bucur enorm să văd astăzi că ceea ce am început acum 34 de ani, cu ceea ce numim simbolic 'Poduri de flori', cu România devin acum proiecte specifice cu poduri din beton şi metal, poduri digitale, conducte de gaz, linii electrice de înaltă tensiune. Acesta este un proces de integrare care ajută atât Moldova, cât şi România să se integreze din ce în ce mai mult. În acest moment facem parte dintr-o regiune foarte volatilă, ştim cu toţii asta, din cauza agresiunii brutale a Rusiei în Ucraina, dar sunt încrezător că, în acest ansamblu, există oameni care pot citi cifrele acestei volatilităţi, prin oportunităţile pe care le aduc. Sunt convins că riscurile şi volatilitatea sunt acolo pentru a fi gestionate, nu pentru a fi evitate. Desigur, asistăm la cea mai mare criză de după cel de-Al Doilea Război Mondial aici, în Europa, dar, în acelaşi timp, sunt acele vremuri pe care trebuie să le construim. După Ucraina, Moldova a fost cea mai afectată de război, dar am reuşit să amortizăm şocul preţurilor la energie şi să readucem controlul asupra inflaţiei. Acum suntem pregătiţi să construim o economie care va creşte rapid, cu peste 7%, ceea ce numim creştere aproape de două cifre, mai ales înainte de începerea reconstrucţiei ucrainene", a susţinut Recean.

Potrivit oficialului din Republica Moldova, legislaţia şi instituţiile ţării vecine se adaptează rapid la noile reguli.

"Ştiu că poate exista ceva de genul oximoronic: atunci când vorbiţi despre democratizare în Europa, este posibil să aveţi proceduri eficiente, dar totuşi să respectaţi regulile UE. Ambiţia noastră este ca, până în 2030, când vom fi pregătiţi să devenim membru al UE, să fim una dintre ţările cele mai prietenoase cu afacerile din Uniunea Europeană. Între timp, avansăm pe diverse platforme de dezvoltare. Una dintre ele este Moldova IT Park, unde, începând din acest an, am extins operaţiunile. De asemenea, continuăm dezvoltarea pieţei de capital şi aici ne bazăm foarte mult pe Bucureşti şi pe Bursa de Valori Bucureşti pentru a avea o integrare perfectă între piaţa de capital din Moldova şi piaţa de capital din România, astfel încât activele din Moldova să poată fi uşor accesibile de către piaţa de la Bucureşti. Pregătim prima emisie a euro-obligaţiunilor şi lansăm fondul de pensii private. Aş vrea să repet, uneori, faptul că Moldova este ca o Californie cu cele mai bune vinuri şi că, de asemenea, avem o comunitate IT foarte vibrantă", a spus premierul Republicii Moldova.

În ceea ce priveşte Transnistria, acesta a dat asigurări că "nu există nicio ameninţare pentru escaladarea militară în Moldova, deşi suntem expuşi la atacuri hibride din Rusia cu diverse campanii de dezinformare la care am asistat acum trei sau patru săptămâni".

"Transnistria este o oportunitate. Peste 70% din comerţul companiilor de pe malul stâng al Nistrului, ceea ce numim Transnistria, este doar cu Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, avem acolo o rezervă de aproximativ 50.000 de persoane ca forţă de muncă bine educată, care poate fi folosită pentru investiţii productive în Moldova. Avem, deja, un flux crescut de forţă de muncă în companiile din Moldova. Aşa că aş vrea să vă invit să vedeţi California din Europa de Est pentru a explora aceste oportunităţi, pentru că în Moldova avem talent, avem iniţiativă. Şi mai amintiţi-vă un lucru! Moldova are cea mai lungă graniţă cu Ucraina, de 1.200 de kilometri, iar acesta este locul unde vom construi toată infrastructura necesară pentru a ajuta Ucraina să se redreseze", a punctat demnitarul.

Profesionişti din domeniul financiar-bancar, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor publice din ţările Europei Centrale şi de Est participă joi la cea de-a 10-a ediţie a evenimentului "CFA CEE Investment Conference", organizată de Asociaţia CFA România.

