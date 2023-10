Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a susținut sâmbătă seara, 28 octombrie, o primă conferință de presă de la începutul războiului din Fâșia Gaza.

Șeful Guvernului israelian a declarat că soldații israelieni au intrat vineri seara în Fâșia Gaza ca să distrugă capacitățile militare ale grupării Hamas și să aducă înapoi ostaticii.

El a ținut să sublinieze că recuperarea ostaticilor se face într-o manieră care să nu le pună viața în pericol.

”În ultimele zile m-am întâlnit cu trupele noastre din sud și nord. Avem soldați uniți, (n. r. cu orientări) de dreapta și stânga, dornici să lupte împotriva dușmanului. (..) Sunt deciși să elimine răul din lume”, afirmă premierul.

După ce a lăudat curajul soldaților, premierul a vorbit despre întâlnirea avută în seara asta cu rudele ostaticilor:

”Inima mea e frântă. Le-am spus că vom epuiza orice posibilitate pentru a aduce frații și surorile noastre înapoi. Răpirea lor e o crimă împotriva umanității”.

Netanyahu a mai declarat că aceia ”care acuză trupele noastre de crime sunt ipocriți”, fără a da însă nume și fără a aminti despre acuzele aduse de președintele turc Erdogan.

El a mai adăugat: ”cinismul dușmanilor nu cunoaște limite”.

”Dacă Israelul nu câștigă (n. r.împotriva Hamas), ei (n.r. fără a face enumera statele la care se referă) vor fi următorii pe lista răului”, susține Netanyahu. Premierul israelian a smintit de suportul primit din partea SUA, al Occidentului și al aliaților din lumea arabă.

”Sunt momente când un stat are doar două opțiuni: să existe sau să moară. (...) E al doilea război de independență (n.r. al Israelului). Vom lupta pe pământ, pe mare și în aer. Vom lupta și vom câștiga și va fi trimful binelui asupra răului, al luminii asupra întunericului. (...) Fie ca Dumnezeu să aducă salvare și victorie trupelor noastre. Împreună vom lupta. Împreună vom câștiga”, astfel a încheiat Netanyahu scurtul său discurs.

Israeli PM Benjamin Netanyahu gives a conference from Tel Aviv, and begins by saying troops entered Gaza through the "gates of evil".

The "supreme" goal of the operation is "completely defeat the murderous enemy and guarantee our existence", he says.

