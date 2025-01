Premierul Serbiei a demisionat după mai multe luni de proteste. „Trebuie să reducem tensiunile și să începem să vorbim unii cu ceilalți” FOTO/VIDEO

Premierul Serbiei, Milos Vucevic, a demisionat la o zi după ce președintele Aleksandar Vučić a anunțat planuri pentru o reconstrucție urgentă a guvernului.

Vucevic a demisionat marți, 28 ianuarie, în urma mai multor luni de proteste provocate de prăbușirea unui cort în luna noiembrie 2024, care a dus la decesul a 15 persoane.

Demisia premierului a venit la o zi după ce președintele Aleksandar Vučić a declarat că „o reconstrucție urgentă și amplă a guvernului” este necesară, ca răspuns la cerințele studenților greviști din universitățile Serbiei, potrivit euronews.com.

Milos Vucevic afirmă că a fost determinat să demisioneze după ce a văzut rapoarte despre atacuri asupra studenților protestatari din orașul Novi Sad.

„Guvernul trebuie să arate cel mai înalt nivel de responsabilitate”, a transmis Vucevic

într-un discurs public marți. „Pentru a nu crește tensiunile din societate, am luat decizia pe care tocmai am anunțat-o.”

