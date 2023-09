Partidul Socialiștilor Europeni anunță că susține măsurile fiscale luate de guvernul Ciolacu

Reprezentanţii Partidului Socialiştilor Europeni (PES) au transmis miercuri, 27 septembrie, că susţin „pe deplin decizia Guvernului României şi a PSD de a stabiliza bugetul”.

„Întotdeauna am sprijinit un sistem fiscal corect. Susţinem pe deplin decizia Guvernului României şi a PSD de a stabiliza bugetul, de a proteja oamenii şi de a evita pierderea banilor UE. Felicitări Marcel Ciolacu în menţinerea cotei de TVA şi a cotelor mici la alimente, medicamente, energie şi cărţi!”, arată o postare făcută miercuri pe contul X al Partidului Socialiştilor Europeni (PES).

We’ve always supported a fair fiscal system. We fully support the decision of @GuvernulRo @PSD_RO_OFICIAL to stabilise the budget, protect the people, and avoid losing EU money.

Great job @CiolacuMarcel in maintaining the VAT rate and low rates for food, medicine, energy and… pic.twitter.com/EwNlhjm52y