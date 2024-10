Ciolacu e supărat pe președintele pe care l-a votat. "Am ajuns să mă justific pentru o victorie obţinută de către România"

Premierul Marcel Ciolacu este nemulţumit de faptul că preşedintele Klaus Iohannis ”nu poate ieşi din logica de a ţine cu un partid politic”. Ciolacu a declarat, marţi seară, 1 octombrie, că are doar o relaţie instituţională cu acesta. Ciolacu este supărat, de asemenea, pe declarația dată de preşedinte după ce a aflat rezultatul negocierilor pentru viitoarea Comisie Europeană.

”Relaţia mea cu preşedintele României este una instuţională, sunt mândru de acest lucru şi mi se pare cât se poate de normal. Nu am avut o relaţie sau discuţii politice cu preşedintele Klaus Iohannis şi cred că ştiţi foarte bine de ce. Nu m-a deranjat. Nu poate ieşi din logica de a ţine cu un partid politic. Asta mă dearnjează pentru că să ştiţi, este şi preşedintele meu şi preşedintele dumneavoastră, indiferent dacă eu l-am votat sau dumneavoastră nu l-aţi votat. Cred că e prea mult”, a declarat Marcel Ciolacu, la Digi 24, marţi seară, 1 octombrie.

Premierul a mai spus că este deranjat de faptul că a ajuns să îşi justifice victoria pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Europene.

”Măcar la sfârşit de mandat trebuie să depăşim acest lucru. Cum poţi să îmi spui, tu, reprezentantul României la Consiliul European, unde, de fapt, se poartă aceste negocieri, că am negociat eu greşit, când România nu a avut niciodată un vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene. E o premieră pentru ţara noastră. Mai mult, portofoliul obţinut de doamna Roxana Mînzatu, dacă va trece de toate comisiile de parlament are 20 la sută din bugetul Comisiei Europene, vreo 235 de miliarde. Sunt 27 de state, sunt 27 de comisari. 20 la sută din bugetul Comisiei Europene, o cincime, ţine de portofoliul doamnei Mînzatu.Eu sunt social-democrat, portofoliul e unul aplicat (...) Este stilul meu de a negocia. Am ajuns să mă justific pentru o victorie obţinută de către România?”, a declarat Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a fost întrebat care este interesul lui Klaus Iohannis, el răspunzând că actualul şef al statului îşi doreşte guvernarea.

”Indifrent dacă PNL câştigă sau nu câştigă alegerile, să rămână la guvernare, lucru pe care l-a făcut întotdeuna. Cred că totuşi ar trebui să aşteptăm votul românilor”, a declarat Ciolacu.

Întrebat, de asemenea, dacă are viitor politic Klaus Iohannis, Ciolacu a spus că este dezamăgit de prestaţia lui Iohannis ca preşedinte.

”Nu sunt eu persoana care trebuie să spună. Eu unul, ca şi român, sunt dezamăgit de prestaţia preşedintelui Klaus Iohannis”, a răspuns Ciolacu.

De asemenea, Marcel Ciolacu a mai fost întrebat dacă îl va nominaliza ca premier pe Klaus Iohannis, în cazul în care va fi ales preşedinte al României, el explicând că nominalizarea pentru această funcţie va fi făcută în funcţie de votul românilor.

”O să nominalizez în funcţie de negocieri şi votul românilor”, a răspuns Ciolacu.

